Tasa de natalidad en Estados Unidos cae a mínimo histórico: qué está pasando

The New York Times | Sabrina Tavernise

Hay buenas noticias ocultas tras las preocupaciones por el descenso de la población, afirman algunos expertos.

La tasa de natalidad estadounidense ha caído a su nivel más bajo de la historia. Esto ha causado consternación en la clase política: una tasa en descenso puede acabar provocando que haya muy pocos trabajadores para mantener a una población que envejece. (La migración, el otro elemento del cambio demográfico, ha caído bajo el gobierno de Donald Trump). Algunos en la derecha incluso lo ven como una señal de crisis social.

Quería averiguar qué estaba impulsando el declive, para comprender mejor cómo razonar el fenómeno. Lo que encontré fue sorpresivo: los mayores descensos se produjeron entre las mujeres más jóvenes, quienes tienen menos probabilidades de querer o poder mantener a un bebé.

Cuando hablé con mujeres jóvenes sobre este tema, me dijeron que querían tener hijos, pero que estaban decididas a encarrilar primero sus vidas. Muchas procedían de la clase trabajadora e intentaban evitar las dificultades económicas de sus padres.

Los mayores cambios no se producen entre las mujeres con estudios universitarios

Ha existido la percepción de que el declive está siendo impulsado exclusivamente por mujeres con estudios superiores procedentes de entornos privilegiados. Pero los investigadores descubrieron que las adolescentes y las mujeres blancas de 20 a 24 años sin título universitario representaban más de la mitad del descenso. Las mujeres con estudios universitarios representaban otro 18 por ciento.

En la actualidad, la mitad de las mujeres de 30 años no tienen hijos

A medida que más mujeres retrasan la maternidad, los nacimientos se desplazan a edades más tardías. Existen fuertes descensos de la natalidad entre las mujeres de poco más de 20 años, y descensos entre las mujeres de poco más de 20 años. El resultado es que ahora la mitad de las mujeres de 30 años no tienen hijos. Al mismo tiempo, las mujeres de 30 a 34 años son ahora el grupo con la tasa de natalidad más alta, con diferencia. En otras palabras, los 31 son los nuevos 21.

Las milénials de más edad tuvieron el mismo número de hijos que las boomers más jóvenes

Otro dato sorprendente: el número de hijos que tuvieron realmente las mujeres a lo largo de su vida. Las milénials de más edad, nacidas en 1984, acabaron teniendo unos dos hijos en promedio, que es más o menos lo mismo que las boomers más jóvenes. En otras palabras, a lo largo de su vida, las mujeres tuvieron el mismo número de hijos, solo que más tarde. No está claro si la generación Z, de 14 a 29 años, seguirá el mismo patrón.

Una mujer estadounidense a principios de sus 40 tiene actualmente más probabilidades de dar a luz que una adolescente

En la década de 1980, el embarazo adolescente era tan frecuente que se convirtió en un rasgo de la cultura. Pero la tasa de natalidad ha descendido tanto en el caso de las adolescentes, y ha aumentado lo suficiente en el de las mujeres de 40 años, que este último grupo es ahora más propensa a dar a luz que las adolescentes.

Sabrina Tavernise es redactora de The Times, centrada en la vida política de Estados Unidos y en cómo ven los estadounidenses los cambios en Washington.

© 2026 The New York Times Company