Surcoreano crea en Seúl un museo con 8 mil pósters polacos del siglo XX

Por John Yoon y Zuzanna Piekarska/ The New York Times

SEÚL — Un visitante surcoreano comenzó a recorrer galerías en Polonia hace unos años y sorprendió a los propietarios comprando hasta 200 pósters antiguos a la vez.

Pocos en el mundo del arte polaco conocían su nombre. Pero Oh Hwangtaek llegó a poseer una de las colecciones más completas de pósters polacos del siglo 20 reunidas por un coleccionista privado. También destaca por su enfoque en obras de un País a 8 mil kilómetros del suyo.

Krzysztof Dydo, galerista en Cracovia, comentó que Oh “compraba pósters dondequiera que los encontraba”.

Hoy, cientos de estas obras de arte se exhiben en un museo que Oh, de 77 años, construyó cerca de Seúl, llamado el Campus E-ham.

Las obras, de las décadas de 1950 a 1980, forman parte de un movimiento artístico llamado la Escuela Polaca del Póster. Los carteles, creados principalmente para películas, conciertos y propaganda, son ampliamente reconocidos por su influencia en el diseño gráfico. Algunos se han vendido en subasta por hasta 32 mil dólares.

Oh comentó recientemente que su colección comenzó casi por accidente. En el 2015, estaba en Varsovia buscando muebles vintage europeos, una afición. Allí conoció a un comerciante de muebles que también tenía una colección de pósters.

Uno de los diseños se había realizado para la película polaca de 1947 “La Última Etapa” y llevaba las rayas azules y blancas del uniforme de un prisionero de Auschwitz. Sobre este fondo, un clavel rojo con el tallo partido proyectaba una sombra. Oh comentó que apreció su estilo conciso y metafórico. Lo compró, junto con otras 200 piezas.

“Después seguí comprando más y más”, comentó.

El coleccionista, a quien no quiso identificar, le presentó a otros aficionados a los pósters en toda Polonia. Oh visitó el País varias veces más, adquiriendo colecciones enteras. “Después de unos años, no quedaba nada disponible de la década de 1950”, comentó.

Kim Shin, curador de una muestra de pósters polacos de Oh presentada durante el verano en el campus de E-ham, estimó el tamaño de su colección en 8 mil carteles.

Bajo el sistema comunista cuando Polonia era gobernado por los soviéticos, los artistas de pósters del País no estaban obligados a maximizar su atractivo comercial.

Los pósters también eran un medio subversivo mediante el cual algunos diseñadores expresaban su oposición al aparato estatal.

El museo de arte de Oh, ubicado en un edificio brutalista de concreto aparente, recibe a unos 50 visitantes al día, muchos de ellos estudiantes, dijo Park Eun-ji, un curador del mismo.

“Quiero que la gente común experimente la misma belleza que yo”, dijo Oh.

Construyó el museo de arte en 1996 con la fortuna que había amasado gracias a la mayor empresa de fabricación de botones de Corea del Sur, que fundó a los 30 años y que aún dirige.

A diferencia de los coleccionistas típicos, que investigan exhaustivamente las piezas que compran, Oh juzga las obras con base en su afecto personal, dijo Kim, el curador.

“Quedó prendado a primera vista”, dijo.

Oh comentó que planeaba viajar a Europa de nuevo en otoño. Quiere coleccionar más pósters polacos de la década de 1940.

“Antes, me centraba en ganar dinero”, dijo. “Pero ahora me dedico al arte, que no tiene que ver con ganar dinero”.

© 2025 The New York Times Company