Steve Buscemi se une a “Merlina” y habla de su vida entre luces y sombras

Por Austin Considine/ The New York Times

En retrospectiva, un viernes 13 fue un buen día para conocer a Steve Buscemi. Después de todo, es un actor que ha interpretado a algunos de los personajes más desafortunados en la historia de la gran pantalla.

Aun así, el momento también parecía fortuito debido a la serie de la que hablábamos: “Merlina”, la espectacularmente popular aportación de Netflix al canon de la Familia Addams.

En la segunda temporada, Buscemi interpreta a Barry Dort, el nuevo director de la Academia Nunca Más, un internado para hombres lobo, vampiros y la eternamente melancólica Merlina Addams (Jenna Ortega).

Sin embargo, para Buscemi la fecha fue propicia por una razón adicional: “Siempre me encantó el viernes 13”, dijo, porque nació en uno. La conexión de Buscemi con el día más desafortunado cobra sentido poético, dados los personajes desafortunados a los que ha dado vida a lo largo de las décadas, y porque él mismo ha experimentado su propia dosis de mala suerte. Ha sido apuñalado, atropellado por un auto y arrollado por un autobús.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Ha atraído una energía de lo más extraña”, dijo el cineasta Jim Jarmusch, amigo cercano y colaborador de toda la vida.

Aparte de su trabajo como director y guionista, Buscemi cuenta con un currículum actoral de unos 200 créditos. Sin embargo, pese a ser una presencia omnipresente, protege su vida privada.

“Es alguien indefinible —y eso es lo que lo hace hermoso”, dijo Tim Burton, productor ejecutivo de “Merlina”. “Lo que falta en la industria cinematográfica hoy es cierto nivel de misterio con la gente. Y él aún conserva esa cualidad”.

Con la segunda temporada de “Merlina”, millones de jóvenes espectadores podrían estarlo conociendo por primera vez. A pesar de haber estelarizado algunas de las películas y series más aclamadas de los últimos 40 años, como “Perros de Reserva”, “Fargo: Secuestro Involuntario” y “Los Soprano”, podría encontrar su mayor audiencia con “Merlina”. De acuerdo con Netflix, es la serie en inglés más popular en la historia de la plataforma.