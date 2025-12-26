Roliúde, el pueblo brasileño donde el cine sustituyó a las cabras

Por Ana Ionova/ The New York Times

CABACEIRAS, Brasil — Los actores frente a la cámara eran aficionados, pero no eran precisamente nuevos en el mundo del espectáculo.

Había un ranchero barbudo que había interpretado a un cazarrecompensas en un western. Una cocinera de voz suave que había bailado en un drama de cine independiente. Y una abuela platicadora que debutó en una comedia muy querida hace más de 20 años.

“Podemos hacerlo todo —si nos dices que riamos, reímos. Si nos dices que lloremos, lloramos”, dijo la abuela, Maria Edite Santos França, de 71 años, mientras se preparaba para audicionar para la producción más reciente.

Cabaceiras, una tranquila aldea de más de 5 mil habitantes enclavada en lo profundo del interior de Brasil, se conoce como el Hollywood brasileño, sirviendo de escenario para al menos 50 películas y programas de televisión desde 1929.

Parte del atractivo de Cabaceiras yace en sus dramáticos paisajes y sus nítidos cielos azules durante todo el año. Las escasas lluvias lo han convertido en un lugar perfecto para filmar.

Estrellas amarillas están pintadas en la acera, evocando las doradas del Paseo de la Fama de Hollywood. Y en las colinas, un letrero gigante dice “Roliúde”, la pronunciación fonética de Hollywood en portugués brasileño.