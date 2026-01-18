Robotaxis de Waymo ganan terreno como transporte escolar en Los Ángeles

Por Corina Knoll /The New York Times

Una ligera llovizna había comenzado a caer en el sur de Los Ángeles cuando el sonido de la campana de la escuela desató una avalancha de estudiantes hacia la acera. Vestidas con faldas grises y polos morados, el uniforme de la escuela pública para niñas, las estudiantes subieron a los autobuses escolares o buscaron entre el montón de coches con la esperanza de que sus padres llegaran a tiempo bajo la lluvia de noviembre.

Alexis Muñoz, una niña de 13 años con el pelo ondulado y una sonrisa adornada con brackets, se alejó tranquila de la escena y se dirigió a una calle muy transitada. Un todoterreno Jaguar blanco apareció y se detuvo, con cámaras y sensores giratorios, además de un asiento del conductor vacío.

El coche robot había venido a llevarla a casa.

“No hay nadie dentro, así que no tengo que preocuparme por sentirme incómoda”, dijo Alexis, una tímida estudiante de séptimo grado, antes de subir con su mochila.

Cuando los robotaxis de Waymo llegaron a Los Ángeles en 2024, parecían un artilugio futurista que muchos creían que fracasaría en una ciudad cuya identidad se basaba en los coches —del tipo con conductor humano— y donde los conductores tienen poca paciencia entre ellos, y mucho menos con aquellos que no existen.

Aun así, los vehículos autónomos atrajeron a muchos admiradores. Un grupo de usuarios se dio cuenta de que los taxis sin extraños podían ofrecer un servicio aún más revolucionario: llevar a los adolescentes y preadolescentes en lugar de sus atareados padres.

Se trata de un truco para facilitar la vida que se está arraigando en los cinco mercados en los que el servicio de Waymo está disponible para el público, pero hay algo profundo en las posibilidades que ofrece Los Ángeles, donde la expansión urbana, el tráfico agobiante y un sistema de transporte público engorroso son las grandes aflicciones de los padres que trabajan.

Aquí, no es poco común que las familias tengan varios hijos que asisten a diferentes escuelas lejos de casa. Los autobuses escolares, si se considera que cumplen con los requisitos, solo pueden dejar y recoger a los niños en lugares y horarios que a menudo no son favorables. El autobús urbano, si es que hay alguna ruta directa a la escuela, conlleva una serie de riesgos que pueden inquietar a los padres.

Los más acomodados recurren a una niñera, mientras que otros buscan el unicornio: un cuidador fiable y económico que se dedique exclusivamente a llevar y recoger a los niños. Pero la mayoría se encarga de estos aspectos logísticos familiares por su cuenta. Si a esto le sumamos los entrenamientos de fútbol, las clases de música y las citas con el médico, comienza entonces la tortuosa danza de los privilegiados, que van y vienen en hora pico mientras se desintegra cualquier entusiasmo por la vida.

Esto nos lleva a los robots que se encargan de nuestro preciado cargamento, una idea arraigada en la ciencia ficción que, sorprendentemente, ahora se está haciendo realidad para niñas como Alexis.

“Los recursos son muy limitados y solo puedes hacer lo que tienes que hacer”, afirmó su madre, Verónica Rivera.

Rivera, trabajadora social psiquiátrica, se queda atrapada en el trabajo hasta las 6 de la tarde casi todos los días, mientras que su marido, que se dedica a instalar y reparar cristales, llega a casa aún más tarde.

La pareja lucha por coordinar sus trabajos y sus tres hijos. Probaron Uber y Lyft, pero descubrieron que los conductores solían cancelar el servicio al descubrir que sus pasajeros eran menores de edad. Recurrieron a HopSkipDrive, un servicio dirigido a estudiantes, pero los conductores tenían que reservarse con antelación y se marchaban si los niños llegaban tarde.

Entonces, hace unos meses, Rivera y Alexis hicieron una prueba con Waymo.

“Era la única opción que consideraba: ‘Dios mío, puede pedir un coche, no hay nadie dentro, puede abrirlo con su teléfono’”, dijo Rivera, de 42 años. “Sé que estará segura y que llegará a casa”.

Quienes ya están alarmados por la idea de los vehículos autónomos quizá se horrorizarán ante la idea de que los padres los utilicen voluntariamente para llevar a sus hijos de un lado a otro. Los escépticos enumeran una lista cada vez mayor de percances. En noviembre, mientras la policía realizaba una detención en el centro de Los Ángeles, se vio un coche de Waymo que circulaba casi alegremente por el cruce, al parecer ajeno a la fila de coches de policía y a un hombre tendido en la calle.

En Austin, Texas, y Atlanta, se ha visto en repetidas ocasiones a coches Waymo que ignoran las luces intermitentes y las señales de alto de los autobuses escolares, lo que ha llevado a la empresa a anunciar que emitirá una retirada voluntaria del software para solucionar el problema.

Y luego está la muerte de Kit Kat, el querido gato atigrado del barrio que fue atropellado por un coche de Waymo en San Francisco, una ciudad en la que los vehículos autónomos suelen llevar a los niños al colegio.

No obstante, los entusiastas de Waymo señalan que los seres humanos han causado innumerables catástrofes en las carreteras y que la mayoría no se consideran dignas de aparecer en las noticias. Muchos también argumentan que los robotaxis, que pueden conectarse con un agente de asistencia en directo, son más seguros que los conductores, que pueden distraerse, estar cansados o reaccionar con lentitud.

“Es decir, no hay forma de que pueda pisar el freno tan rápido como lo hace una computadora”, señaló Jason Shim, un abogado cuya hija de 17 años, Elle, suele pedir un coche Waymo para ir de su colegio en el barrio de Hancock Park a una clase de ballet en Santa Mónica. (Una de las compañeras de clase de Elle va con su madre al trabajo por la mañana y luego se sube a un robotaxi para recorrer los siguientes 5 kilómetros hasta la escuela).

Para la mayoría de los padres que recurren a Waymo, la ausencia de conductor es su característica más destacada. El robotaxi no será discriminatorio, no estará ebrio, no se comportará de forma inapropiada ni será depredador.

En el sur de California, Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, se limita a un territorio de unos 310 kilómetros cuadrados, una franja que se extiende desde el centro de Los Ángeles hasta Inglewood y Santa Mónica. La omnipresente flota ha crecido hasta alcanzar aproximadamente 700 coches, y se espera que este año se añadan nuevos modelos.

“Me parece normal”, afirmó Anastasia Davitaia, de 16 años, estudiante de tercer año en la preparatoria Fairfax High School, que utiliza los coches de Waymo para ir a su trabajo voluntario, en el que prepara comidas para personas necesitadas en Hollywood. “Cuando salieron al mercado, nadie hablaba mucho de ellos. ¿Vehículos autónomos? Pensé que darían más de que hablar, pero no fue así”.

Las escuelas parecen haberse adaptado y prestan poca atención a los vehículos autónomos que se acercan a las instalaciones al sonar el primer o el último timbre. Así es, a menos que uno intente entrar en las ya de por sí terribles filas para recoger y dejar a los alumnos. Al parecer, el código robótico puede verse desconcertado por una improvisada barrera de conos y los frenéticos gestos del subdirector que dirige el tráfico. Los pasajeros más avispados saben que deben bajarse cerca de ahí para evitar la confusión de la zona escolar.

Sin embargo, hay un inconveniente en toda la operación, desconocido para la mayoría de los usuarios de Waymo. La ley de California prohíbe el transporte de menores de 18 años sin un adulto en un vehículo autónomo.

Waymo ha respaldado la combinación de robotaxis y adolescentes, y ha puesto en marcha un programa durante el verano en el área metropolitana de Phoenix para jóvenes de entre 14 y 17 años. Según un portavoz de Waymo, la empresa podría intentar añadir cuentas para adolescentes en California a medida que evolucionen las normas del estado.

Por ahora, en Los Ángeles, Waymo como chófer infantil es principalmente una práctica de clase media y alta, aunque se han visto robotaxis que transportan a jóvenes pasajeros de todos los rincones de su dominio. Los padres dicen que el costo es comparable al de otras aplicaciones de transporte compartido, más barato que contratar a un cuidador y que vale la pena por el juego de llantas extra. Sus hijos dicen que lo mejor es el acceso a la independencia y las salidas sociales.

Por supuesto, existe la preocupación de qué hacen exactamente los niños cuando están solos en los coches.

“Escuchamos música y nos relajamos”, explicó Joshua Levy, de 14 años, un martes reciente a las puertas del instituto Beverly Hills High School. Se disponía a pedir su propio coche Waymo, un respiro de su habitual caminata de 40 minutos hasta casa.

“Si intentas hacer algo, es como si te pillaran”, añadió su amigo Luca Mchedlishvili, también de 14 años, refiriéndose a las cámaras internas del coche, que pueden detectar cualquier travesura, por ejemplo, si más de cuatro personas intentan ingresar al auto.

Mientras los dos estudiantes de primer año permanecían en la acera junto con un grupo de otros adolescentes, varios coches Waymo se detuvieron en la acera para recoger a los estudiantes. Apenas se les prestó atención.

Elle Shim, de 17 años, e Ilyssa Freedland, de 16, utilizan un robotaxi para ir a comer durante un descanso de su clase de ballet en Los Ángeles, el 13 de diciembre de 2025. (Mark Abramson/The New York Times)

