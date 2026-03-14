Riviera Nayarit: playas, pueblos y aventuras de la costa mexicana

Por Colleen Creamer and César Rodríguez/ The New York Times En el momento en que rodeé el cabo de Punta Mita —la escarpada península que se extiende entre el bullicioso mundo turístico de Puerto Vallarta y los relajados pueblos pesqueros de su norte— empezaron mis vacaciones en México. La Riviera Nayarit —donde las montañas de la Sierra Madre Occidental se encuentran con el océano Pacífico, y los acantilados descienden desde la selva hasta las caletas de arena pálida— es muy diferente de los lugares turísticos más emblemáticos, como Cancún o Cabo San Lucas. Esta franja de pueblos costeros y playas bordeadas de palmeras ha atraído a familias mexicanas durante décadas; ahora, cada vez más estadounidenses y canadienses huyen del frío para pasar aquí sus vacaciones. La costa entre Nuevo Vallarta y San Blas recibió el nombre de Riviera Nayarit en 2007, pero es concretamente el tramo de 64 kilómetros a lo largo de la carretera 200 —desde Sayulita, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, hasta el pueblo obrero de La Peñita de Jaltemba— el que se ha convertido en un pequeño patio de recreo para los viajeros. Aquí, los visitantes pueden ir y venir entre restaurantes frente al mar, centros de surf, playas, avistamientos de ballenas, rutas ornitológicas y los mercados al aire libre conocidos como tianguis. Pero ven preparado. Salir del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta sin pesos puede hacer que termines pidiendo disculpas a señas en transportes y restaurantes. Alquilé un pequeño todoterreno para recorrer las curvas cerradas y empedradas y me instalé en mi campamento base en Rincón de Guayabitos. Cansada del viaje, me dormí mientras el sol se ponía en la bahía de Jaltemba. Por la mañana, los trinos, silbidos y graznidos de las chachalacas me recordaron que estaba en el trópico.

Sayulita En Sayulita, la brisa del mar se mueve por los coloridos banderines que cuelgan entre las palmeras que bordean la Avenida Revolución. En el centro del pueblo —un nudo fácilmente navegable de edificios bajos pintados de amarillo, rosa hibisco y azul pálido— se oye el océano, suavizado por el bullicio del pueblo. De todos los pueblos de playa de la Riviera Nayarit, Sayulita es probablemente el que atrae a más turistas, con su estética de ciudad surfista del sur de California y su sólida oferta de bienestar. Hay avistamientos de tortugas al atardecer y catas de vino; por las noches, la salsa, el rock, el jazz, la música electrónica y la música urbana latina se desbordan de los bares frente a la playa y de la plaza del pueblo. Sayulita es un paraíso para los surfistas; cada enero, la surfistaRisa Mara Machuca organiza un retiro para padres e hijas. Tras recorrer las estrechas calles de piedra bordeadas de taquerías, cafés y tiendas, me reuní con ella enel restaurante y bar Don Pedro. Su gigantesca palapa de paja, orientada al océano, ayudó a convertir este tranquilo lugar de pescadores en una popular ciudad surfera. Machuca, quien es propietaria de Surf It Out, cobra 100 dólares por una clase de hora y media. “Sayulita y San Pancho miran hacia el norte, y luego tienes el punto donde se encuentran con la bahía, que mira hacia el sur”, dijo. “Así que durante todo el año tienes oleaje”. El fondo arenoso del océano frente a Sayulita, añadió, “es muy bueno para los principiantes”. Tras compartir un abundante plato de chilaquiles —un desayuno a base de capas de tortilla— por algo menos de 175 pesos (unos 10 dólares), nos separamos, y salí a la arena color crema para ver a un principiante tambalearse sobre las amables olas. Elhotel Casablanca Sayulitatiene piscina climatizada y vistas a la puesta de sol por 170 dólares la noche. San Pancho Cuando entré en San Pancho una mañana húmeda, motos apiladas con mercancías en cajas de huevos azules se movían entre el tráfico, al igual que dos perros, atraídos por la comida que caía. Los martes se celebra el tianguis por todo el pueblo de San Pancho, pero la mayoría de los días es probable que te cruces más con gallinas correteando y lugareños barriendo escaparates que con turistas. La vida pueblerina de San Pancho, cuyo nombre oficial es San Francisco, está en gran medida sintonizada con el horario escolar y las condiciones del surf, pero el pueblo, de unos 3000 habitantes, también es conocido por sus galerías y su música en vivo. Paseé entre bistrós, farmacias y puestos de productos agrícolas, por calles cubiertas de exuberante follaje y arcos de buganvillas rosas. En el popular Dough Joe, pedí un café americano y una dona de mango y coco (100 pesos), y escuché el suave golpeteo del oleaje tras el zumbido de las batidoras y la charla de los vendedores ambulantes. (Si vienes a comer, prueba Ikan Rest, donde encontrarás mariscos frescos y de acidez cítrica, como el ceviche de atún, 240 pesos).