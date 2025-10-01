Las manzanas de Cachemira se pudren en los huertos y camiones por bloqueos viales

Por Pragati K.B. y Showkat Nanda/The New York Times

PULWAMA, Cachemira — Con el suelo aún empapado por las fuertes lluvias de la temporada, Mohammed Ashraf caminó con cuidado por su huerto de manzanas en Pulwama, en la parte de Jammu y Cachemira controlada por India. Se detuvo junto a cada árbol, no para recoger fruta, sino para examinar cuántas habían caído desde su última inspección y yacían en descomposición en el suelo.

Las lluvias extremas en agosto provocaron inundaciones generalizadas y un deslizamiento de tierra que dejó escombros bloqueando 300 metros de una carretera que conecta la región con el resto del País, impidiendo el contacto de Ashraf con sus clientes. Hasta el momento, ha perdido el 80 por ciento de su cosecha.

Las autoridades cerraron la carretera durante casi dos semanas a fines de agosto y restringieron el paso de camiones pesados el mes pasado para realizar reparaciones. Esto dejó varadas las manzanas ya cosechadas, embaladas en cajas y cargadas en camiones. Comenzaron a pudrirse, y la cosecha aún en los huertos de la región quedó sin pizcar.

Cachemira, disputada por Pakistán e India, suministra más del 70 por ciento de las manzanas de India —2 millones de toneladas— que se transportan por carretera a los mercados. Las manzanas aportan alrededor del 10 por ciento a la economía de la región, y 7 millones de personas dependen de ese comercio para su sustento.