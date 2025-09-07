“KPop Demon Hunters”, el fenómeno animado de Netflix que conquista a familias y fans del K-pop

Sopan Deb | The New York Times

Al principio, Silvia Cruz, madre de cinco hijos, se mostró escéptica cuando sus hijos pidieron ver “KPop Cazadores de Demonios”.

“Primero que nada, el título”, dijo Cruz, de 41 años y residente de Carolina del Norte. “No, no van a ver nada que sea de ‘Demonio’. Y luego pensé: ‘K-pop. ¿Qué?’”.

Ahora, según sus propias cuentas, ella ha visto la exitosa película animada de Netflix al menos una docena de veces desde su estreno en junio. Sus hijos, de entre 2 y 13 años, ya la han visto unas 30 veces, comentó, y cuando no la están viendo, suelen estar escuchando la banda sonora.

La película se convirtió en un éxito inesperado durante el verano y va camino de alcanzar la resonancia cultural lograda anteriormente por películas de Disney como “Encanto” y “Frozen”. El musical de fantasía, producido por Sony Pictures Animation, sigue a los miembros de un grupo ficticio de K-pop, Huntrix, cuya labor consiste en entretener a los fans con su música y protegerlos de los demonios.

“Básicamente intentaba hacer algo que quería ver: una película que celebrara la cultura coreana”, dijo Maggie Kang, quien escribió y dirigió la película junto con Chris Appelhans, a The New York Times en julio. “Y por alguna razón, caí en la demonología”.

Aunque la película fue un éxito inmediato, su alcance no ha hecho más que crecer. Datos de Nielsen muestran que “KPop Demon Hunters” fue vista vía streaming durante aproximadamente 250 millones de minutos durante su semana de estreno. Pero en lugar de apagarse a medida que se lanzaban nuevos títulos, la película no hizo más que ganar impulso. Para finales de julio, la audiencia de “KPop Demon Hunters” se había más que cuadruplicado, alcanzando más de mil millones de minutos de sintonía tan sólo en la cuarta semana del mes.

Los padres también están viendo la película con entusiasmo.

“Una vez al año, algo rompe la internet, y ‘KPop Demon Hunters’ viene a hacer eso en el 2025”, dijo Chris Mann, de 43 años, creador de contenido residente en Los Ángeles y padre de dos niños de 4 y 8 años. “Y cuando algo es tan dominante, no puedes ignorarlo. Y como creador de contenido, para mí fue la tormenta perfecta. Soy un padre que literalmente estaba experimentando esta adicción en la vida real”.