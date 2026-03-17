Influencers de IA venden suplementos y alarman por engaños digitales

Por Ken Bensinger and Tiffany Hsu/The New York Times

Melanskia no es la típica mujer amish. Tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y les advierte de los peligros de los alimentos comprados en las tiendas. Promociona las ventajas de eliminar los “residuos industriales” del hígado con una bebida que sus seguidores pueden comprar en Amazon.

Con su modesta cofia blanca y sus gafas de montura de alambre, Melanskia es seria, encantadora y bastante convincente. Además, no es real.

Es una de un puñado de influentes sintéticos creados con inteligencia artificial que promocionan un suplemento dietético no probado, llamado Modern Antidote, que se vende por poco menos de 50 dólares el tarro. En su cuenta no se revela que todo lo relacionado con ella está generado por IA.

Detrás de Melanskia hay un ser humano genuino, Josemaria Silvestrini, que forma parte de una creciente vanguardia de empresarios que aprovechan los rápidos avances de la IA para promocionar sus marcas utilizando a personas que en realidad no existen.

En muchos aspectos, es el sueño de un vendedor. Ahora, prácticamente cualquiera puede producir videos muy realistas con personalidades falsas calibradas con cuidado para atraer a cualquier público objetivo, y hacerlo por una fracción del costo de una persona de carne y hueso.

“La IA cambia las reglas del juego”, afirma Silvestrini, de 28 años, que dirige la empresa desde Shanghái mientras completa una maestría. Cada parte del negocio se está “AI-ificando”.

Sin embargo, el salto tecnológico también está sonando la alarma de que los consumidores puedan ser engañados por ultrafalsos. Un estudio publicado en febrero en el British Journal of Psychology reveló que las personas sobrestimaban su capacidad para reconocer rostros generados por IA, lo que las hacía vulnerables al “fraude y el engaño”. Ese riesgo se intensifica a medida que mejora la tecnología.

Mientras que antes la IA daba pistas obvias, como manos con dedos de más, los videos más recientes parecen confusamente auténticos, y a menudo no se dice lo contrario a los espectadores. En los videos, Melanskia visita lo que parece ser una tienda Costco totalmente abastecida, ordeña vacas y hornea pan. Sus arrugas parecen realistas; las sombras caen donde deben.

“Creía que a los amish no se les permitía usar electricidad”, comentó un confuso usuario de Instagram.

Timothy Caulfield, director de investigación del Instituto de Derecho Sanitario de la Universidad de Alberta, dijo que el uso de la IA ha crecido en el espacio del bienestar, un mercado saturado pero lucrativo en el que los consumidores se basan en percepciones de autenticidad e identidad para tomar decisiones de compra. Una cuenta de Instagram con 125.000 seguidores, dirigida por un autodenominado “buscavidas” de Miami, presenta a un monje budista generado por IA con acento inglés que dice vivir en el Tíbet y promociona suplementos de fibra y amargos de guanábana. Este contenido tampoco está etiquetado como generado por IA.

Con la IA, dice Caulfield, las marcas pueden experimentar de forma económica con una gran variedad de avatares hasta que uno funcione.

“Es tremendamente eficaz”, dijo. “Puedes curar una imagen que se ajuste a la perfección a la vibración que intentas producir”.

Varios estados han aprobado leyes que exigen la divulgación del contenido de IA, incluida una en California que exige a las empresas de IA que le pongan una marca de agua y otra que exige a las empresas de redes sociales que lo detecten y etiqueten. En diciembre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la primera ley del país que exige explícitamente la divulgación de los “artistas sintéticos” en los anuncios.

A diferencia de otras legislaciones, esa ley impone una carga a los creadores de contenido ultrafalso, no solo a las empresas de redes sociales y de IA. Pero no entrará en vigor hasta junio, y aún no está claro si una orden ejecutiva de diciembre del presidente Donald Trump, que propone un marco regulador para la tecnología, se opondría a ella y a otras normativas estatales.

Silvestrini dijo que era “consciente” de la normativa de Nueva York y que estaba trabajando con su equipo jurídico para garantizar que su marca cumpliera la ley cuando entrara en vigor.

En un momento en que la gente está cada vez más inquieta por la omnipresencia de la tecnología, Silvestrini se ha mostrado inusualmente abierto sobre su uso de avatares sintéticos.