Hallan raro sistema cuádruple con dos enanas marrones en la galaxia

Por Katrina Miller/ The New York Times

Zenghua Zhang, astrónomo en la Universidad de Nanjing, en China, y sus colegas revisaban catálogos de estrellas en busca de enanas marrones frías, que caen en algún punto entre planetas y estrellas.

Encontraron algo extraño en la Vía Láctea. Primero, los astrónomos identificaron una enana marrón solitaria orbitando una estrella brillante. Investigaciones posteriores revelaron que la enana marrón en realidad eran dos. Tras presentar un artículo sobre el descubrimiento, dijo Zhang, se dieron cuenta de que la compañera brillante también era un par de estrellas.

“Me gusta llamarlo un doble-doble”, dijo Adam Burgasser, quien dirige el Laboratorio de Estrellas Frías en la Universidad de California, en San Diego, quien estuvo involucrado en el descubrimiento.

Un estudio que describe el sistema estelar cuádruple —una enana marrón bailando alrededor de otra, en una órbita con dos estrellas más brillantes que también orbitan entre sí— fue publicado este verano por la revista Monthly Notices of Royal Astronomical Society. El descubrimiento ayudará a los científicos a desentrañar las propiedades de las enanas marrones.

Estos objetos se forman como estrellas, pero tienen muy poca masa como para fusionar hidrógeno de forma consistente, un proceso que calienta una estrella y la hace brillar. Las enanas marrones tienen atmósferas similares a las de los planetas gigantes gaseosos, como Júpiter o Saturno. Sin embargo, debido a que son frías y tenues, pueden ser difíciles de estudiar. Los astrónomos suelen buscar enanas marrones orbitando a estrellas compañeras.

Burgasser explicó que estos binarios de enanas marrones y estrellas más brillantes a menudo se formaron a partir del mismo material, en el mismo lugar y momento. Por lo tanto, la medición de las estrellas más brillantes puede ser útil para estimar las propiedades de las enanas marrones más débiles, como edad, temperatura y composición. Estos sistemas se convierten en puntos de referencia para comprender las enanas marrones solitarias.

Zhang y su equipo analizaron bases de datos estelares y encontraron una enana marrón y una compañera estelar más brillante a unos 82 años luz de la Tierra. Sin embargo, ambas eran más brillantes de lo esperado. Las mediciones de sus espectros ayudaron a confirmar que ambos en realidad eran pares.

El par más brillante está formado por dos enanas rojas, ambas con aproximadamente 17 por ciento de la masa del Sol. Las enanas marrones prácticamente no emiten luz visible. Ambas son similares en tamaño a Júpiter y contienen metano detectable en su atmósfera. Burgasser afirmó que es muy probable que existan miles de millones de enanas marrones como estas en nuestra galaxia —aunque sólo se han encontrado unas 30 orbitando a compañeras más brillantes.

© 2025 The New York Times Company