Estudio revela que los gatos maúllan más al saludar a sus dueños hombres

Por Clarissa Brincat/ The New York Times

Dando cátedra sobre comportamiento animal, Kaan Kerman, profesor del departamento de psicología de la Universidad Bilkent, en Turquía, observó un patrón. Los dueños de perros tienden a interpretar con seguridad el comportamiento de sus mascotas, comentó, “pero los dueños de gatos siempre están perplejos”.

Los gatos han sido estudiados menos que los perros, en parte porque prefieren permanecer en casa. Cuando Kerman y sus colegas pidieron permiso a los dueños de gatos para filmar dentro de sus casas, la respuesta fue entusiasta. “Siempre y cuando nos den algunas respuestas sobre nuestros gatos”, fue una respuesta común.

En un estudio publicado este mes en la revista Ethology, los investigadores reportaron que los gatos maúllan con más frecuencia al saludar a sus cuidadores masculinos. El equipo planteó la hipótesis de que los hombres “requieren vocalizaciones más explícitas para notar y responder a las necesidades de sus gatos”, sugiriendo que muchos gatos han llegado a la conclusión de que los hombres no siempre los escuchan y han adaptado su comportamiento en consecuencia.

A los voluntarios que se identificaron como cuidadores principales de sus gatos se les pidió que usaran una cámara discreta y grabaran sus primeros minutos tras regresar a casa, comportándose con naturalidad. Los investigadores analizaron los primeros 100 segundos de video de 31 voluntarios.

Con todas las variables demográficas —incluyendo el sexo y la edad del gato, el pedigrí y el número de gatos en el hogar— sólo un factor se relacionó con la frecuencia de vocalización: el sexo del cuidador. En promedio, los gatos produjeron 4.3 maullidos (los investigadores también contaron vocalizaciones como trinos, gruñidos o ronroneos) en el intervalo de saludo de 100 segundos con los hombres, y 1.8 con las mujeres. Los investigadores sospechan que la diferencia refleja estilos de comunicación.

Estudios anteriores han descubierto que las cuidadoras tienden a hablar más con sus gatos y podrían ser mejores interpretando las señales vocales felinas que los hombres. Jonathan Losos, biólogo evolutivo en la Universidad de Washington, en St. Louis, Missouri, y autor de “The Cat’s Meow”, dijo que la hipótesis era factible, pero que existen explicaciones alternativas. “¿Se debe esto intrínsecamente a las diferencias entre hombres y mujeres?”, preguntó, “¿o a algo relacionado con el contexto experimental? ¿Podrían hombres y mujeres diferir en la forma de seguir instrucciones?”.

Kerman reconoció que factores culturales podrían haber influido en los hallazgos, ya que todos los participantes vivían en Turquía. La investigación ha mostrado que la comunicación entre gatos y humanos varía según la cultura. En Turquía, los hombres suelen interactuar verbalmente con menos frecuencia, dijeron los investigadores, lo que quizás provoca que los gatos maúllen con más insistencia para obtener una respuesta.

© 2025 The New York Times Company