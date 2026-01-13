Entre reclamos, negociaciones y remodelaciones: la entrevista del Times con el presidente Donald Trump

Por Katie Rogers and Doug Mills / The New York Times

Trump trató de presentarse como infatigable, proyectando resistencia y energía en la entrevista con una organización mediática a la que ha acusado de comportamiento sedicioso por informar sobre su salud y su edad.

El presidente Donald Trump se estaba quejando, mientras nos recordaba que sentía que no había sido tratado con respeto por los medios de comunicación, el Comité Noruego del Nobel, el alcalde de Nueva York, los funcionarios demócratas y varios republicanos.

Desempeñó el papel de anfitrión amable, pulsando un botón que llamó a una persona que traía agua y Coca-Cola light, y guiando un puntero láser por varias piezas de retratos estadounidenses centenarios mientras describía a sus visitantes las diversas actualizaciones del Despacho Oval.

Adoptó un tono paternal con los colaboradores y asesores presentes en la sala, refiriéndose de pasada a varios de ellos —incluidos el vicepresidente JD Vance, de 41 años, y el secretario de Estado Marco Rubio, de 54— como “niños”. Ambos lucían zapatos que él les había regalado.

Asumió su rol como constructor, como un tipo de Queens empeñado en convertir la Casa Blanca en una residencia de primera categoría de la que pueda presumir. Trump rememoró esa parte de su biografía —no por casualidad, la época de su vida en la que coleccionaba titulares brillantes como piedras preciosas— en medio de discusiones sobre el caos que había más allá de las puertas de su despacho, en gran parte provocado por él.

“Yo era muy bueno en el sector inmobiliario”, dijo Trump. “Quizá se me daban mejor los bienes inmuebles que la política”, añadió en un momento dado.

Sobre todo, el miércoles por la noche, Trump trató de presentarse como infatigable, proyectando resistencia y energía a una organización de medios de comunicación a la que ha acusado de comportamiento sedicioso por informar sobre su salud y su edad. (El presidente cumple 80 años en junio).

Durante una entrevista de casi dos horas, seguida de una visita guiada por la Casa Blanca y la residencia oficial, Trump encarnó toda la gama de personajes que ha utilizado durante décadas en la vida pública, y otros más nuevos que ha empleado en su segundo mandato. El resultado fue un encuentro con giros impredecibles a lo largo de la velada. Es una táctica que adopta como presidente, sobre todo en la escena mundial. Si nadie sabe lo que puedes hacer, a menudo hacen lo que tú quieres que hagan.

A lo largo de nuestra conversación, Trump disfrutó claramente de los momentos en que podía mostrar sus planes para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, el suelo de mármol que había instalado en el Salón de las Palmeras, justo al lado de la Rosaleda —donde las vetas de la piedra se alinean a la perfección— y los retratos presidenciales, muy politizados, que ha alineado a lo largo de la columnata que conduce de la residencia al Despacho Oval.

Casi al final de la entrevista, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de elecciones en Venezuela, Trump pausó la pregunta. Un asistente acababa de entrar con una maqueta de su proyecto de salón de baile de la Casa Blanca.

“Soy un gran fan” de la democracia, dijo Trump. “Déjame enseñarte esto antes de hablar de democracia”. Dirigió su mirada a la réplica en miniatura del complejo de la Casa Blanca, completa con banderas estadounidenses y un diminuto Marine One, el helicóptero presidencial.

Sin embargo, a veces el deber llama.

Cuando empezó la entrevista, Trump se puso en el papel que ha estado exhibiendo en público desde la audaz captura del presidente venezolano: el de líder mundial con el respaldo del poderío del mayor ejército.

Mientras pasaba de un tema a otro, estaba claro que quería que fuéramos testigos de todo, y de cada versión de él.

El líder mundial

Para esta escena, que sucedió unos cuatro minutos después de nuestra llegada, Trump estaba sentado detrás del escritorio Resolute. Frente a él estaba Rubio, quien se ubicó a escasos centímetros de un busto de Benjamin Franklin.

Estábamos sentados en medio de las tallas doradas que adornan la sala y de la cálida iluminación preparada para las cámaras que Trump ha instalado en toda el ala oeste. Sobre su escritorio había varios recortes de prensa y un archivo marcado como “ALTO SECRETO”. Detrás de su escritorio había una foto de su hijo Don Jr. agachado bajo el escritorio Resolute, igual que la foto de John F. Kennedy Jr., el hijo pequeño de un joven presidente, en una conocida foto publicada en 1963. En su marco dorado estaba grabado “HIJO PREDILECTO”.

De la izquierda del escenario surgió Natalie Harp, una colaboradora a la que el presidente llama “AI” porque busca cosas en internet y entrega documentos a petición suya. Harp le ayudó a repartir algunas ayudas visuales. Un documento con el titular “Trump en Tiktok”, con una nota personal de Shou Chew, director ejecutivo de la empresa, destacaba la popularidad del presidente en la plataforma.

Trump solo tuvo unos instantes para alardear del dominio de TikTok y lamentar la cobertura tradicional de la prensa antes de que otro asistente se materializara con una nota con un mensaje más apremiante: “El presidente colombiano Gustavo Petro le llama”.

El presidente se llevó un dedo conspirador a los labios, haciendo una señal para que se callaran todos los que se habían reunido. Nos dimos cuenta de que, de repente, el vicepresidente se había sentado junto a Rubio. El contenido de la llamada era extraoficial.

Durante días, Trump había hecho saber que estaba pensando en la posibilidad de atacar a Colombia, tras acusar a Petro de ser “un hombre enfermo a quien le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Tras concluir la llamada y marcharse Rubio y Vance, Trump resumió la conversación dictando un mensaje de Truth Social a Harp: “Agradezco su llamada y su tono, y estoy deseando reunirme con él en un futuro próximo”.

Algún tiempo después, Trump volvió sobre aquella llamada con Petro, que había durado casi una hora.

Quería saber: “¿Crees que Biden podía hacer eso?”.

La batería completa

Esa última pregunta, en realidad, podría haber sido el título de toda la producción. El nombre del expresidente Joe Biden surgió repetidamente durante nuestro encuentro con él.

“Dos horas”, dijo Trump sobre la duración de la entrevista cuando ésta llegaba a su fin. “Katie, podría estar nueve horas”.

Durante la entrevista, preguntamos al presidente por el hecho de ser ocho años mayor que la primera vez que asumió el cargo, y si algo se le había hecho más difícil.

“Creo que me resulta más fácil”, dijo Trump. “Físicamente me siento igual. Me siento igual que hace 40 años”. Dijo que había jugado al golf recientemente con Gary Player, el profesional retirado de 90 años. Elogió a Player y a otros nonagenarios mentalmente agudos que ha conocido.

Luego, como un búmeran, Trump volvió a su predecesor de 83 años: “Creo que Joe Biden es lo peor que les ha pasado a los ancianos”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre otras cuestiones relativas a su salud, Trump repitió un comentario anterior que hizo a The Wall Street Journal sobre la dosis diaria de 325 miligramos de aspirina que toma. La aspirina no se recomienda como medicación preventiva para las personas mayores de 70 años, y tomarla para prevenir accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio podría ser más perjudicial que beneficioso, según la Asociación Estadounidense del Corazón. La excepción, dicen algunos cardiólogos, es si alguien ya ha sufrido un infarto.

En la entrevista, Trump dijo que nunca había sufrido un infarto.

“Quiero que pase sangre fina y agradable”, dijo Trump sobre su consumo de aspirinas.

Trump dijo que no tomaba ningún otro anticoagulante, “porque todos los que conozco que los tomaron están muertos”. “Son casi como prueba y error”, añadió.

Trump dijo que nunca había tomado un medicamento GLP-1 para perder peso. “Probablemente debería”, dijo.

Respondió con calma a las preguntas sobre su salud, sin mostrar signos de sus anteriores altercados sobre la cobertura informativa centrada en su edad, que calificó en diciembre de “sediciosa, quizá incluso traicionera”. Le preguntamos por qué.

“Me he esforzado por someterme a exámenes físicos más que nadie”, dijo Trump. “Simplemente creo que es importante porque pienso que las personas que son presidentes idealmente deberían gozar de buena salud, y deberían estar bien cognitivamente”.

El rencoroso

Trump tiene un profundo y prolongado sentimiento de agravio por no haber recibido un mejor trato por parte de las personas que cree que deberían respetarle.

El afán de reconocimiento positivo ha dado forma a cada parte de la presidencia de Trump, y apareció en casi todos los momentos de la entrevista.

Demostró que le irritaba Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, quien dijo recientemente que la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro, líder de Venezuela, era una “persecución de un cambio de régimen” y “una violación del derecho federal e internacional”.

Durante la propia visita de Mamdani al Despacho Oval el pasado noviembre, Trump había parecido entusiasmado por encontrarse con un joven y carismático talento político también del distrito de Queens. Ahora, semanas después, Trump parecía decepcionado porque Mamdani había criticado lo que había sido un “increíble éxito militar, financiero y psicológico”. (Otro ejemplo de un acercamiento de corta duración con un colega político).

El mundo se ha enterado de algunos de los desaires mencionados por Trump, incluida su prolongada frustración por no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

“He acabado con ocho guerras y no me han dado el Premio Nobel de la Paz”, dijo Trump. “Bastante sorprendente. Obama lo consiguió. Estuvo allí unas semanas y lo consiguió. Ni siquiera sabía por qué se lo habían dado”.

Pero su deseo de ser elogiado —y su enfado por no haber sido elogiado de la manera adecuada— asomó de formas menos esperadas, como cuando le preguntaron por posibles conflictos de intereses en su empresa familiar.

Trump dijo que no le preocupaba el solapamiento entre su trabajo en el gobierno y sus negocios familiares, porque no se sentía suficientemente elogiado por impedir que sus hijos hicieran negocios internacionales y por donar su sueldo presidencial la primera vez.

“No obtuve ningún crédito en el primer mandato”, dijo Trump, y añadió: “No recibí más que críticas”.

Para entonces, el cielo afuera del Despacho Oval había pasado de gris a negro azabache. Varios focos visibles desde el Despacho Oval fueron instalados por trabajadores que utilizaban máquinas para remover la tierra del exterior, con el fin de construir un salón de baile en la Casa Blanca donde antes se encontraba el ala este.

A pesar de toda su decepción y su afán por ser apreciado, su capacidad para construir un edificio impresionante es la habilidad que Trump cree dominar. Quería mostrarnos lo que vendría después de la demolición.

Will Scharf, secretario de personal de la Casa Blanca, había entrado en la sala y estaba cerca con una serie de órdenes de personal para que el presidente las firmara con su habitual floritura hecha con un rotulador Sharpie. Pero antes, Scharf ayudó a Trump a colocar de manera correcta un edificio en miniatura de la sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el lugar que le correspondía de la maqueta.

Trump tenía la intención de mostrar sus planes para un salón de baile de 400 millones de dólares que, según ha dicho, se financiará con donaciones y con su propio dinero. Dijo que el edificio se diseñaría con cristales antibalas de 10 a 12 centímetros de grosor, y sería lo bastante grande como para albergar futuras ceremonias de investiduras presidenciales.

“Lo actualizo todo. Soy un modernizador”, dijo Trump. “Soy un gran tipo del sector inmobiliario”.

Miró hacia el pequeño mundo que estaba reconstruyendo.

“Y ese edificio que se está construyendo justo enfrente, ese precioso edificio”, dijo Trump, refiriéndose al salón de baile. “Me lo agradecerán”.

Katie Rogers es corresponsal del Times para la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump.

Doug Mills ha sido fotógrafo en la corresponsalía de Washington para el Times desde 2002. Ha cubierto a todos los presidentes de Estados Unidos desde Ronald Reagan. Más de Doug Mills

