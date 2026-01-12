El trueque que propuso Rusia a EE. UU.: Venezuela a cambio de Ucrania

Por Neil MacFarquhar / The New York Times

La propuesta fue relatada en su momento ante el Congreso por Fiona Hill, quien dirigió los asuntos rusos y europeos en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump.

La reacción ambigua de Moscú a la intervención estadounidense en Venezuela ha suscitado recuerdos de un trueque supuestamente ofrecido por Rusia hace siete años, durante otro momento de mayor tensión entre Washington y Caracas.

En aquel momento, Rusia señaló que estaba dispuesta a permitir que Estados Unidos actuara a su antojo en Venezuela, a cambio de que Washington dejara vía libre al Kremlin en Ucrania, según un testimonio ante el Congreso de Fiona Hill, quien dirigió los asuntos rusos y europeos en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Donald Trump.

Los rusos “estaban dando señales muy claras de que querían llegar a algún tipo de acuerdo de intercambio muy extraño entre Venezuela y Ucrania”, declaró Hill en una audiencia del Congreso en octubre de 2019, más de dos años antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Las propuestas eran informales, a través de comentaristas y artículos de prensa, dijo, pero la esencia era que si Estados Unidos quería la libertad de mantener una esfera de influencia sobre los países vecinos, entonces debía aceptar que Rusia hiciera lo mismo.

“Nos quieres fuera de tu área de influencia”, dijo Hill al resumir la postura rusa. “Nosotros, ya sabes, tenemos nuestra propia versión de esto. Estás en nuestra área de influencia en Ucrania”.

Hill dijo que fue a Moscú en persona para rechazar la idea. La propuesta se produjo en medio de las tensiones entre Caracas y Washington, que llevaron a Moscú a desplegar 100 militares y nuevas armas para apuntalar el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La destitución de Maduro supone el último golpe a un régimen apoyado por Moscú, tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al Asad hace poco más de un año.

Oficialmente, el ministerio de Asuntos Exteriores ruso condenó la medida por considerarla una violación del derecho internacional. Pero la principal prioridad de Rusia es la guerra en Ucrania, donde el gobierno de Trump intenta negociar la paz. El Kremlin trata de alcanzar un difícil equilibrio, sin hacer grandes concesiones en Ucrania ni enemistarse con la Casa Blanca.

Algunos altos funcionarios y comentaristas rusos han expresado su satisfacción por el hecho de que Estados Unidos parezca estar abandonando el derecho internacional a cambio de una política de “la ley del más fuerte”, una actitud que se remonta a una época imperial, hace más de un siglo, que tanto Trump como el presidente Vladimir Putin de Rusia han visto con buenos ojos.

“La ley del más fuerte es claramente más férrea que la justicia ordinaria”, escribió en las redes sociales Dmitri Medvédev, el expresidente liberal de Rusia convertido en belicista, al tiempo que añadía, en una entrevista con la agencia oficial de noticias Tass, que Washington ahora “no tiene motivos, ni siquiera formales, para reprochar nada a nuestro país”.