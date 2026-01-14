El misterio del hielo antártico: por qué se está reduciendo y qué implica para el clima

Por Raymond Zhong / The New York Times

Una expedición busca entender por qué la placa helada se contrae cada vez más en esa zona del mundo, aunque a un ritmo menos acelerado que su contraparte en el Ártico.

Tras 10 días sin nada a la vista, salvo el océano abierto y un ocasional iceberg, el Araon entró en la zona de hielo marino que rodea la Antártida el lunes a las 5 a. m. aproximadamente, y el mundo se hizo de nuevo. De repente, había hielo flotante hasta donde alcanzaba la vista, tan brillante y blanco como el mar abierto había sido intimidante y oscuro.

Los bordes de los témpanos eran ásperos y poligonales, casi como las placas del caparazón de una tortuga, pero sus superficies eran mullidas e inmaculadas, con contornos suavemente esculpidos como el glaseado de un pastel. Las grietas entre el hielo estaban llenas de una mezcla desordenada de aguanieve, agua de mar y trozos de hielo. Encima se posaba alguna que otra foca, aparentemente tan poco impresionada por nuestro barco como por la magnífica escena que la rodeaba.

A las 5:15 a. m., me apresuré a subir al puente para hablar con Siobhán Johnson, científica de la expedición especializada en hielo marino. Este era el día que ella había estado esperando durante todo el viaje.

Johnson, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge y el British Antarctic Survey, no se propuso hacer carrera al estudiar el hielo marino, aunque desde el principio supo que quería hacer algo relacionado con el cambio climático.

Después de ver en la escuela Una verdad incómoda, el documental sobre la campaña del ex vicepresidente Al Gore para advertir al mundo sobre el calentamiento global, Johnson salió pensando: “Esto es lo que tengo que hacer”.

El hielo marino tiene muchas formas, y los científicos han ideado un vocabulario exótico para describirlas. A través de las ventanas panorámicas del puente, Johnson señaló algunos tipos mientras pasábamos. Frazil: cristales pequeños y delicados, el hielo marino en su forma más incipiente. Hielo graso: cristales coagulados que se acumulan en la superficie, como glóbulos de grasa en un guiso de carne. Shuga: grumos blancos esponjosos que el viento y las olas lanzan en cintas largas.

A lo lejos, un enorme y torcido trozo de hielo azul se alzaba por encima de las placas rotas de hielo marino que lo rodeaban. Tal vez fuera un iceberg que se había volcado sobre un costado. Johnson cogió unos prismáticos.

“¡Eso es muy raro! ¡Qué genial!”.

Uno de los objetivos de Johnson es mejorar las estimaciones del grosor del hielo marino mediante mediciones satelitales. El hielo marino refleja la luz solar e impide que el calor sea absorbido tanto por el agua como por la tierra. El hielo es un hábitat esencial para el fitoplancton, la base de la cadena alimenticia antártica.

Aunque los satélites pueden medir la superficie aproximada del océano cubierta por hielo marino, todavía no son buenos para decirnos el grosor y el volumen del hielo, dijo Johnson. Eso deja una gran laguna en la comprensión de cómo interactúa el hielo marino con el movimiento del agua y el calor a través del océano.

En esta expedición, Johnson planea recoger núcleos cilíndricos de los témpanos de hielo cercanos al glaciar Thwaites. Tras analizar estas muestras, espera incorporar los datos a los métodos para deducir el grosor del hielo marino a partir de las lecturas de los satélites.

El hielo marino de la Antártida va y viene con las estaciones, se derrite en primavera y verano y se forma de nuevo en invierno, con un pico anual en septiembre. Últimamente, estos picos han estado muy por debajo de la media.

En 2025, la superficie alrededor de la Antártida cubierta por hielo marino en septiembre fue el tercer máximo anual más bajo desde que comenzaron los registros por satélite en 1979, según el Centro Nacional de Datos sobre la Nieve y el Hielo de la Universidad de Colorado Boulder. Solo los años 2023 y 2024 tuvieron menos hielo marino en esa época del año.

Los recientes mínimos históricos suponen un gran cambio para la Antártida, donde durante décadas el hielo marino se mantuvo estable o por encima del promedio. Pero desde 2015, estas cifras se sitúan sistemáticamente por debajo de la media, y los científicos no saben exactamente por qué. (La situación es muy diferente en el polo opuesto: el hielo marino del Ártico lleva décadas con una disminución debido al calentamiento provocado por el hombre).

El aumento de las temperaturas oceánicas ha sido probablemente una de las principales causas de la escasez de hielo marino antártico, dijo Johnson. Pero será difícil asegurarlo hasta que tengamos una imagen más completa del hielo marino y de cómo está cambiando. Que es lo que sigue trayendo a Johnson de vuelta a estas aguas heladas.

“Nunca me he aburrido” de estudiar el hielo marino, dijo Johnson. Este es su quinto viaje a la Antártida, y ver el hielo marino sigue siendo emocionante. “Para mí es más emocionante que la Navidad”, dijo.

