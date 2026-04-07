¿Cuándo florecerán los cerezos en Japón? La IA podría saberlo

Por Javier C. Hernández, Kiuko Notoya, Hisako Ueno and Kentaro Takahashi/ The New York TimesLa temporada de floración de los cerezos suele ser una época tranquila del año en Japón, cuando las familias se reúnen para hacer picnics bajo los árboles en flor y los amigos se juntan para “observar flores” por la noche.

Para Hiroki Ito, un científico de datos y meteorólogo especializado en el arriesgado arte de predecir la fecha exacta en que florecerán los árboles, siempre ha sido una época de estrés. Se calcula que los preciados cerezos en flor de Japón generan cada año más de 9000 millones de dólares en turismo y otros ingresos. Las aerolíneas, los hoteles y los restaurantes dependen de los pronósticos, por no hablar de los 123 millones de japoneses que quieren saber cuándo ir a los parques y jardines para disfrutar de la máxima floración.

“Es mucha presión; siento el peso de la historia”, dijo Ito, que lleva más de una década trabajando en la Corporación Meteorológica de Japón en Osaka, uno de los principales proveedores de previsiones sobre la floración de los cerezos. “Me asusta un poco la primavera. No puedo disfrutarla plenamente”.

Ahora, Ito y otros expertos están recurriendo a una herramienta que esperan pueda reducir parte de la carga de las previsiones: la inteligencia artificial. Están utilizando sistemas de IA para analizar décadas de datos de temperatura, y para ofrecer mapas y “medidores de floración” de árboles en más de 1000 puntos, que florecen en momentos diferentes.

Este año, los pronosticadores están recopilando fotos del público e introduciéndolas en bases de datos basadas en IA capaces de dar seguimiento al crecimiento de los botones, que se forman en verano, permanecen latentes durante el invierno y tardan entre dos y cuatro semanas en florecer tras reverdecer en primavera.

En el pasado, los expertos se basaban en el análisis informático de los patrones meteorológicos y en observaciones de los árboles para predecir la llegada del “frente de floración”, o la floración de los árboles, con éxito variable. En 2007, los pronosticadores de la Agencia Meteorológica oficial de Japón se vieron obligados a presentar una disculpa televisada después de que un fallo informático ocasionó que la agencia se equivocara en la previsión hasta por nueve días en algunos lugares.

Los científicos dicen que los sistemas de IA han aportado más eficacia y precisión al proceso, permitiendo que las primeras predicciones se realicen unas semanas antes de lo acostumbrado, en diciembre, tres meses antes del inicio de la principal temporada de floración de los cerezos.

Shunsuke Arioka, meteorólogo de Weathernews en la ciudad de Chiba, solía basar sus predicciones principalmente en modelos informáticos básicos y fórmulas. Ahora su empresa también ejecuta análisis de IA en miles de fotos enviadas por los usuarios a través de la aplicación de la empresa, que tiene más de 50 millones de descargas. En un fin de semana reciente, Weathernews recibió más de 8000 imágenes, que la IA clasificó de acuerdo a siete fases de floración.

“Ahorra mucho tiempo”, dijo. “Estamos tratando con datos de millones de personas, y la IA puede ayudar a clasificarlos al instante”.

Hay mucho en juego. Millones de turistas extranjeros y nacionales planifican sus viajes en función del calendario de floración. Las ciudades y prefecturas organizan festivales en torno a la temporada alta. Los restaurantes preparan menús temáticos del sakura con ingredientes como flores encurtidas. Los residentes planean fiestas para ver las flores basándose en las predicciones, a veces haciendo cola en los parques durante la noche para asegurarse los lugares codiciados.

La costumbre de contemplar las flores, conocida como hanami, se remonta al siglo IX, cuando el emperador Saga animó al público a admirarlas y encargó poemas dedicados a ellas. En Japón, se dice que la fugacidad de las flores —se caen al cabo de solo una semana —simboliza la naturaleza efímera de la vida.

Algunas de las primeras flores aparecen en zonas subtropicales como la isla de Shikoku, en el sur de Japón, a mediados de marzo; luego en la isla volcánica de Kyushu; después suben por los Alpes japoneses hasta la parte norte de Honshu, la isla principal; antes de terminar a principios de mayo en Hokkaido, la isla más septentrional, cerca de Rusia. Este año, Tokio estaba en plena floración el 28 de marzo.

El aumento de las temperaturas globales en las últimas décadas ha adelantado la floración unos días, dificultando aún más las previsiones. La aparición de las flores se adelantó este año debido a un tiempo inusualmente cálido en todo Japón.

La Agencia Meteorológica de Japón empezó a predecir la floración en 1951. Aunque la agencia ya no pronostica las fechas de la floración, sigue desempeñando un rol, recopilando datos y anunciando el comienzo de la temporada con bombo y platillo.

Incluso cuando los meteorólogos adoptan sistemas de vanguardia, siguen realizando una minuciosa labor de campo, inspeccionando los árboles de cerca en espacios verdes como el Santuario de Yasukuni, cerca del Palacio Imperial de Tokio, donde los funcionarios llevan décadas estudiando los árboles. Allí, examinan brotes de color rosa pálido de la principal variedad ornamental, conocida como somei yoshino.

En la sede de la Corporación Meteorológica de Japón, Ito ha estado estudiando ansiosamente los datos para asegurarse de que el análisis de IA va por buen camino. Desde diciembre, la empresa ha hecho 10 predicciones sobre la fecha de máxima floración en Tokio este año, y todas ellas han acertado con una precisión de uno o dos días.

Ito dijo que tenía esperanzas en la inteligencia artificial, aunque afirmó que los humanos siempre desempeñarían un papel en la predicción de las floraciones.

“Aún no puedo relajarme del todo”, dijo. “Pero quizá dentro de unos años, cuando se demuestre que los datos de la IA son fiables, podré sentirme más tranquilo”.En Japón

Javier C. Hernández es el jefe de la corresponsalía de Tokio del Times, desde donde dirige la cobertura informativa sobre Japón. Ha informado desde Asia durante gran parte de la última década y anteriormente fue corresponsal para China en Pekín.

Kiuko Notoya es una reportera e investigadora que vive en Tokio y cubre noticias y reportajes de Japón.

Hisako Ueno es periodista e investigadora radicada en Tokio, donde escribe sobre política, economía, trabajo, género y cultura japoneses.

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