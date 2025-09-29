Cráteres en Siberia revelan vínculo entre metano y cambio climático

Por Josua Rapp Learn/ The New York Times

El primer cráter fue descubierto en el 2014 en el extremo norte de Siberia occidental, resultado de una explosión subterránea espontánea que hizo volar la tierra en todas direcciones. Posteriormente se produjeron más descubrimientos, con algunas de las depresiones alcanzando más de 45 metros de profundidad.

Los científicos finalmente vincularon las explosiones con el cambio climático. Determinaron que a medida que se descongela el permafrost, se pueden formar bolsas de metano bajo la superficie. Pero ¿por qué ocurrían las explosiones sólo en Siberia, cuando el Ártico en general se está calentando más rápido que el resto del planeta? ¿Y se volverán más frecuentes las explosiones si el planeta continúa calentándose? Ahora, un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment ofrece respuestas.

Helge Hellevang, geocientífico ambiental en la Universidad de Oslo y autor principal del estudio, dijo que se interesó por primera vez en los cráteres, en las penínsulas de Yamal y Gyda, tras ver un breve documental de la BBC sobre ellos.

Dijo que ninguna de las investigaciones publicadas ofrecía una buena explicación de por qué se formaron los cráteres en las dos penínsulas del norte y no en las “vastas áreas de permafrost en el resto del Ártico”. Así que su equipo decidió analizar los datos, comenzando con una revisión de observaciones publicadas en inglés y ruso. Con base en ello, creó modelos computacionales para el origen de las explosiones.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Esta parte de Siberia es conocida por sus grandes depósitos de gas natural. Hellevang y sus colegas notaron que las penínsulas de Yamal y Gyda también presentaban indicios de adelgazamiento del permafrost relacionado con fallas, fisuras en la roca subyacente causadas por actividad tectónica.