Christine Sun Kim transforma el silencio en arte en el Museo Whitney

Por Aruna D’Souza / The New York Times

Antes de reunirme con Christine Sun Kim en el Museo Whitney de Nueva York para hablar de su nueva retrospectiva, “All Day All Night”, su equipo me envió una lista de términos que debía evitar: no la trate como alguien con una patología refiriéndose a ella como una “artista sorda” y, por favor, no la llame “inspiradora”. También ofrecía recursos sobre la distinción entre sordo (la condición audiológica de no oír) y no oyente (la comunidad que ha surgido en torno al lenguaje de señas).

El documento de acceso nació de la necesidad. “Un curador destacado de un museo importante estaba viendo mi obra por primera vez, y tuve que pasar 45 minutos de la visita de una hora al estudio educando a este curador sobre la cultura no oyente, dejando solo 15 minutos para hablar sobre mi trabajo”, me dijo Kim a través de su intérprete de lenguaje de señas Beth Staehle. Al mismo tiempo, refleja su compromiso con la labor de concientización, incluso en el propio Whitney, donde trabajó del 2007 al 2014, estableciendo programas y recursos para la comunidad no oyente.