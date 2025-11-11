Caroline Guiela Nguyen impulsa la diversidad en el teatro francés

Por Laura Cappelle/ The New York Times

ESTRASBURGO, Francia — La dramaturga y directora francesa Caroline Guiela Nguyen creció escuchando acentos de todo el mundo. Sus abuelos vietnamitas y su padre norafricano hablaban francés con acento; en el pueblo de Provenza donde se habían establecido sus padres, la misma Guiela Nguyen adquirió “un acento sureño tan marcado que se podía cortar con un cuchillo”, comentó recientemente.

Pero en el teatro francés, donde la pronunciación estandarizada es la norma, sus primeros profesores no querían oír una voz así. “Me obligaron a deshacerme de ella”, dijo Guiela Nguyen, de 44 años. Era como si “los acentos y los idiomas que había escuchado a mi alrededor simplemente no existían”.

Ahora, “Lacrima”, la producción de Guiela Nguyen, presenta a actores hablando en francés, inglés, tamil y lengua de señas francesa, con una amplia variedad de entonaciones —un contraste deliberado con la neutralidad pulida que se le impuso cuando era una joven artista. Eso la ha convertido en un éxito entre el público nacional e internacional, y la ha situado a la vanguardia de un impulso por diversificar el teatro francés.

“Saigón”, la producción revelación de Guiela Nguyen en el 2017, abordó el legado del dominio colonial francés en Vietnam. Esta historia, que abarca décadas y presenta personajes interconectados en una mezcla de francés y vietnamita, se ha presentado en toda Europa, así como en Vietnam, China y Australia. Hay más fechas de gira programadas hasta el 2027.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A lo largo de tres horas, “Lacrima” narra la creación de un vestido de novia ficticio para una princesa británica, desde su diseño en París hasta la elaboración del encaje en la ciudad francesa de Alençon y el bordado en Mumbai. A través de las historias de los artesanos, Guiela Nguyen expone los sacrificios que conllevan un encargo de tanta presión.

Fue el primer gran estreno de Guiela Nguyen como directora artística del Théâtre National de Strasbourg. Su nombramiento en el 2023 acaparó titulares: es uno de los seis teatros nacionales de Francia, la máxima categoría de los teatros públicos del País, y Guiela Nguyen es actualmente la única mujer al frente de uno.

El teatro cuenta con una prestigiosa escuela de arte dramático anexa, donde Guiela Nguyen estudió y se graduó en el 2008. Muchos de sus colaboradores, incluida la escenógrafa Alice Duchange y el diseñador de vestuario Benjamin Moreau, quienes trabajaron en “Lacrima”, fueron compañeros de estudios.

“Me encantaba crear arte todo el día”, comentó sobre su época de estudiante. "Pero sentí cierta tristeza. En aquel entonces, había muy pocos actores no blancos en los escenarios franceses, y hablar de temas sociales se consideraba un poco vulgar". En un momento dado, añadió, "me desenamoré del teatro. Pensé que simplemente no era un lugar para mí".

Guiela Nguyen es conocida por incluir a no profesionales junto a actores profesionales. En el caso de “Lacrima”, aproximadamente la mitad del elenco era neófito en la actuación cuando se estrenó la obra.

Para localizarlos, Guiela Nguyen suele recurrir a un director de casting, cuyas habilidades son particularmente útiles cuando busca intérpretes de grupos subrepresentados en los escenarios franceses. (Liliane Lipau, quien interpreta a una encajera de edad en “Lacrima”, fue descubierta en la calle, afuera de su casa). Estos no profesionales se han convertido en clave para el realismo emocional que busca Guiela Nguyen.

“Crea una especie de huella de realidad”, dijo.

© 2025 The New York Times Company