Cambio climático amenaza a islas del Pacífico ante retiro de EU y apoyo chino

Pero muchas de esas promesas estadounidenses han sido desechadas o están en el limbo. La Administración Trump cerró la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dio marcha atrás en las políticas climáticas y desmanteló otros programas de ayuda.

En los últimos años, estas reuniones del Foro de las Islas del Pacífico, el principal organismo intergubernamental de la región, han sido testigos de las promesas de Estados Unidos de apoyar la adaptación climática y la preparación para desastres. Washington estaba reconectando con la región tras años de indiferencia, justo cuando China expandía sus intereses allí.

Al otro lado del poblado, a pocos kilómetros por la polvorienta carretera principal, la amenaza del cambio climático era un tema prioritario en la reunión anual de los líderes de 18 naciones y territorios insulares del Pacífico. Exploraron ideas para abordar una crisis a la que están más a merced de sufrir, pero menos capacitados para evitar.

“Para nosotros en la costa, la señal de que las cosas están cambiando es obvia”, dijo Conning, un ingeniero de 55 años que ahora vive en la capital, Honiara.

Aquí estaba la playa de arena blanca donde chapoteaba. Aquí estaba el punto junto a la orilla donde crecían los plátanos. Aquí había una duna de arena.

HONIARA, Islas Salomón — Fred Conning abrió Google Earth en su teléfono e hizo zoom a la costa que había sido el telón de fondo de su infancia en un pequeño pueblo en las Islas Salomón.

Este cambio de postura duele aún más en una parte del mundo que hace años describió el cambio climático como su “mayor amenaza”.

El Primer Ministro Feleti Teo de Tuvalu, una nación de menos de 10 mil habitantes que se anticipa sea una de las primeras en ser inundada por el aumento en el nivel del mar, expresó esa consternación en el foro. Aseguró que los cambios en la política estadounidense socavarían los acuerdos internacionales que más importan a las naciones más pequeñas.

Sin embargo, China ha invertido consistentemente en las relaciones con la región y ha comenzado a retratarse como un socio alternativo —y confiable— para proyectos climáticos.

En mayo, China recibió a los Ministros de Relaciones Exteriores de 11 naciones insulares del Pacífico y anunció una iniciativa para profundizar la cooperación con la región en la lucha contra el cambio climático, diciendo que financiaría 100 proyectos climáticos en la región en el curso de tres años.

“Hay un vacío que ha quedado tras la retirada de Estados Unidos, y China está tratando de llenarlo”, dijo Sindra Sharma, economista climática y responsable de política internacional de la Red de Acción Climática de las Islas del Pacífico.

En el 2012, Hillary Clinton, entonces Secretaria de Estado estadounidense, visitó las Islas Cook para asistir al foro. En una acción ampliamente considerada como una respuesta a la influencia china, prometió asistencia para combatir el cambio climático.

Este año, el Primer Ministro Jeremiah Manele de las Islas Salomón pidió a todos los socios externos que no asistieran. Las naciones pasaron una semana reciente debatiendo cómo la región podría abordar el asunto por sí sola: un fondo local para financiar proyectos climáticos y maneras de aprovechar el fallo histórico de un tribunal internacional que exige rendición de cuentas a las naciones por no actuar frente al cambio climático, en un caso presentado por Vanuatu.

Aun así, las naciones insulares del Pacífico, que figuran entre las más pobres y subdesarrolladas, necesitan apoyo para afrontar la calamidad del cambio climático. Reconocen que la atención de donadores y socios se está centrando en conflictos lejanos.

“Necesitamos socios en esta región, grandes y pequeños”, dijo Finau Soqo, director general del Fondo para la Resiliencia del Pacífico, el fondo climático regional creado este mes. “Nuestros pequeños estados insulares están realmente en la línea del frente”.

EU ha aportado 5 millones de dólares como capital inicial para el fondo y el año pasado prometió 20 millones adicionales —cuyo destino está en juego.

Ralph Regenvanu, Ministro de Cambio Climático de Vanuatu, afirmó que el cierre de los programas estadounidenses afectó a los proyectos que se estaban llevando a cabo en la región.

En términos de liderazgo global en cuestiones climáticas, la región sabe que no se puede contar con Washington, afirmó.

“De todos modos, EU siempre ha estado fuera de la ecuación en términos de ambición”, añadió.

© 2025 The New York Times Company