Brian Cox, el científico rockstar que llena teatros con ciencia y combate la desinformación

Por Stefano Montali / The New York Times

El profesor Brian Cox mostró una amplia sonrisa al público, cogió un iPad, miró a la enorme pantalla que tenía detrás y empezó a escribir una compleja ecuación. “Esto es lo que yo llamo un solo de matemáticas en directo”, dijo.

El público rió entre dientes. Muchos de los presentes en el teatro abarrotado aquella noche de noviembre del año pasado en la pequeña ciudad inglesa de Redditch parecían haber entendido la broma.

Porque antes de convertirse en Brian Cox, el físico de partículas famoso por su habilidad para explicar las complejidades y la magnificencia del espacio, era Brian Cox, la estrella del rock.

De hecho, su primera actuación profesional fue tocando los teclados en la banda telonera en una gira con Jimmy Page, el guitarrista principal de Led Zeppelin. Su segunda banda, D:Ream, tuvo una canción que alcanzó el n.º 1 en las listas de pop británicas en 1994.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ahora, el profesor Cox es la estrella de su propio espectáculo, aunque sea sobre ciencia.

Ha agotado las entradas de recintos a menudo reservados a estrellas del deporte y del pop, como el Wembley Arena (no el estadio) y el O2 de Londres. Su próxima gira, “Emergence”, lo llevará a lugares como Singapur, Serbia y Australia, antes de llegar a Estados Unidos a finales de 2026.

“Si crees, como yo, que la ciencia es uno de los fundamentos necesarios de la sociedad, junto con las artes y la política”, dijo el profesor Cox en una entrevista, “tiene que estar ahí con ellas en pie de igualdad”.

Con su genialidad, su corte de pelo a lo Beatle y un deslumbrante espectáculo que explora los agujeros negros, las galaxias y la importancia —e insignificancia— de los seres humanos en el universo, el profesor Cox, de 57 años, ha llegado al gran público, cuando muchos científicos no pueden hacerlo.

Neil deGrasse Tyson, astrofísico y divulgador científico, dijo en una entrevista que el profesor Cox, a quien conoce desde hace años, “tiene una fuerza de racionalidad, y una fuerza de razón, y una fuerza de ciencia”. Y añadió: “La sociedad necesita las tres cosas, no sea que retrocedamos a las cavernas de donde vinimos”.

En una época en la que la negación de la ciencia y la desinformación son habituales, el profesor Cox, quien enseña física de partículas en la Universidad de Manchester, ha tratado de hacer accesible la ciencia a través de documentales y pódcasts de la BBC, ganadores del premio Peabody, libros y apariciones en otros medios, comoThe Joe Rogan Experience.

Este año, las Naciones Unidas nombraron al profesor Cox su Defensor del Espacio, un papel en el que trabajará con la organización para promover el espacio como “fuerza para el progreso”.

De niño, el profesor Cox pasaba muchas mañanas de sábado en el aeropuerto de Manchester, cerca de su ciudad natal, Oldham, Inglaterra, viendo aviones con su padre. “Me gustaba la ingeniería, las grandes máquinas”, dijo. “Los alunizajes del Apolo, la astronomía, la ciencia ficción: quería ver La guerra de las galaxias, Star Trek, Alien, todo eso”.

Con el tiempo, los intereses del profesor Cox se ampliaron para incluir la música.

A los 18 años, aplazó su ingreso a la universidad durante un año para unirse al grupo Dare, fundado por un miembro de Thin Lizzy que vivía cerca. La banda grabó su álbum debut con A&M Records en el estudio privado de Joni Mitchell.

Después de un concierto en Londres en el que Dare actuó como telonero de Jimmy Page, el profesor Cox dijo que se encontró tomando una copa entre bastidores con George Harrison.

Incluso durante las giras, el profesor Cox leía libros de divulgación científica.

Dejó Dare a los 23 años —según dijo, tras una pelea de bar con sus compañeros de banda en Berlín— para estudiar física y astronomía en la Universidad de Manchester. Pronto se unió a D:Ream, cuyo himno pop número 1, “Things Can Only Get Better”, se lo apropió más tarde el Partido Laborista.

Con el tiempo, abandonó la banda para centrarse en la ciencia. Después trabajó en aceleradores de partículas en Hamburgo, Chicago y Ginebra.

En 2001, el profesor Cox conoció a Gia Milinovich, presentadora de televisión y escritora, con quien se casó dos años después en casa de la madre de ella, en Duluth, Minnesota. La pareja empezó a escribir ideas para documentales “con el único objetivo de ‘hacer que la ciencia forme parte de la cultura popular’”, declaró ella a The Guardian en 2010. Hoy viven en Londres con su hijo de 16 años, George.

Aun así, la atracción por el escenario nunca abandonó del todo al profesor Cox, quien acabó encontrando el modo de volver a él.

El espectáculo de Redditch, a unos 45 minutos al sur de Birmingham, fue el comienzo de una serie de actuaciones de calentamiento. Para el profesor Cox, son una oportunidad de elaborar nuevo material. El espectáculo cambia de una noche a otra.

El entusiasmo del profesor Cox es tan protagonista del espectáculo como los planetas y las estrellas. Mantuvo cautivado al público, incluso en temas que podrían parecer fuera de su alcance, como el origen del espacio y el tiempo o el entrelazamiento cuántico.

David Attenborough, cuyos documentales sobre la naturaleza en la BBC hicieron espacio para los presentadores científicos en la televisión, dijo en 2013: “Si tuviera una antorcha, se la daría a Brian Cox”.

Pero los mundos en los que Attenborough saltó a la fama y en el que trabaja ahora el profesor Cox no podrían ser más diferentes. La desinformación en las redes sociales ha contribuido a aumentar el escepticismo ante los expertos.

“Nuestro instinto, que es un buen instinto”, dijo el profesor Cox, “es decir: ‘quiero escuchar tantas voces como sea posible’”. Aun así, subrayó que era necesario dar peso a quien tiene experiencia.

Pero su experiencia ha sido usada furtivamente por deepfakes hiperrealistas. Días antes de la exposición en Redditch, surgieron varios en internet en los que él aparecía afirmando falsamente que el cometa 3I/ATLAS, que atravesaba el sistema solar, era una nave extraterrestre.

La madre de un amigo suyo quedó tan convencida por el deepfake que “empezó a almacenar cosas”, dijo el profesor Cox.

Dado que los deepfakes se multiplican y parecen cada vez más realistas, el esfuerzo por desmantelarlos puede parecer un trabajo de tiempo completo, dijo.

Al principio de su carrera, el profesor Cox no le dio importancia a las conspiraciones.

Mientras trabajaba en Ginebra, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en francés), en el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, circularon por internet varias teorías catastrofistas que afirmaban que el acelerador podría causar el fin del universo al crear agujeros negros microscópicos.

“Mi primer instinto fue reírme de ello”, dijo el profesor Cox. Declaró a The Daily Telegraph que “quien piense que el LHC destruirá el mundo” es un necio, aunque utilizó una palabra que muchos consideran ofensiva.

Causó un gran revuelo. “Probablemente sea mi frase más famosa”, dijo el profesor Cox.

Pero dice que llegó a comprender de las teorías conspirativas que es importante ser sensible a que, aunque la gente crea en algo que no es cierto, la fuerte emoción que puede evocar esa creencia —pánico o miedo, en el caso del colisionador— es real.

“Si la gente recibe información que dice que existe la posibilidad de que el mundo se destruya”, dijo, “no es ninguna tontería preocuparse por ello”.

Ha aparecido tres veces en la última década en el pódcast de Joe Rogan. Aunque reconoce que Rogan y sus invitados se han entregado a teorías conspirativas o a la negación del cambio climático y otras ciencias aceptadas, el profesor Cox considera las apariciones como una oportunidad para llegar a un público nuevo e importante.

Al principio de su programa en Redditch, el profesor Cox apareció ante una proyección del Puente de Carlos de Praga en una noche nevada, y contó la historia de cómo el astrónomo Johannes Kepler reflexionó sobre la composición física de un copo de nieve de seis puntas. Al final, la imagen se acercó cada vez más a uno de los copos de nieve que caían, revelando su complejidad.

Mientras permanecía de pie a un lado del escenario en la oscuridad, el profesor Cox describió cómo el paseo por el puente de Kepler, junto con el descubrimiento de Galileo de las cuatro lunas más grandes de Júpiter, contribuyeron a una revolución en la ciencia: un reenfoque que se alejaba de la confianza en el conocimiento antiguo y se acercaba al método moderno de observación y cuestionamiento.

Ese impulso hacia el descubrimiento, dijo el profesor Cox, se encuentra en el centro de su programa y en el corazón de sus preguntas. ¿Cómo adquirimos un conocimiento fiable? ¿Cómo eliminamos nuestras opiniones y prejuicios?

“La certeza es algo un poco brutal”, dijo, “en realidad no te lleva a ninguna parte”.

En cuanto al mundo de la música, el profesor Cox sigue metido en él. Volvió a reunirse con D:Ream, en el escenario del Festival de Glastonbury en 2024. Y en otro acto, dijo, se le acercó un admirador que expresó su asombro por un espectáculo que el profesor Cox había hecho sobre Encélado, una de las lunas de Saturno.

El admirador era Paul McCartney.

© 2026 The New York Times Company