La belleza tiene un costo: el plumaje del faisán dorado reduce su campo visual

Por Jack Tamisiea/ The New York Times

Estas aves de caza se pavonean con las plumas centrales de la cola color canela y una capa rayada de plumas naranjas y negras. Luego está su cresta frontal de plumaje amarillo.

Resulta que no es fácil verse tan bien. En un estudio publicado en la revista Biology Letters, los científicos descubrieron que las plumas faciales de los faisanes dorados machos reducen su campo de visión.

“Tener una apariencia tan atractiva tiene un precio”, dijo Steve Portugal, biólogo que estudia el comportamiento animal en la Universidad de Oxford y un autor del estudio. “Este increíble peinado reduce gran parte de su visión”.

Portugal y sus colegas tropezaron con el descubrimiento mientras estudiaban la visión de las aves para determinar por qué algunas especies eran propensas a chocar contra estructuras artificiales como turbinas eólicas. El equipo estudió la visión en alrededor de 300 especies y no detectó diferencias en la vista según el género.

Sin embargo, al examinar a los faisanes dorados, se sorprendieron al observar diferencias en la capacidad visual de machos y hembras, quienes carecen de esas llamativas capas y plumaje facial.

El equipo visitó colecciones privadas de aves en Francia e Inglaterra que albergaban faisanes dorados y sus parientes cercanos, los faisanes de Lady Amherst. Estos ejemplares de espectáculo aviar tienen una capa colorida y están cubiertos de plumas blancas, negras y verde oscuro. El equipo también examinó la visión de faisanes plateados y verdes, parientes más lejanos, que poseen estructuras de plumas menos extravagantes en la cabeza.

El equipo determinó que los faisanes dorados y de Lady Amherst machos tenían un punto ciego 137 por ciento más grande que el observado en las hembras. Pero las especies de faisán con plumaje más apagado no mostraron diferencias en la vista entre machos y hembras.

Los puntos ciegos de los faisanes dorados y de Lady Amherst machos oscurecían principalmente la parte superior de su campo visual. La cresta de plumas reducía el campo visual de los machos en al menos un 30 por ciento en comparación con el de las hembras.

Portugal dijo que esto es desventajoso para aves como los faisanes, que pasan gran parte del tiempo mirando al suelo en busca de alimento. Las plumas faciales dificultarían que un faisán que se alimenta detectara la proximidad de un zorro o un gato.

Anne Peters, ecóloga del comportamiento en la Universidad de Monash, en Australia, que no participó en el estudio, afirmó que el mayor riesgo de depredación para los faisanes machos con discapacidad visual probablemente valga la pena. “Se presume que les confiere una ventaja de apareamiento al ser más atractivos para las hembras exigentes”, dijo.

