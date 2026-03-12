Así fue como la serie ‘The Pitt’ creó sus lesiones más impactantes

The New York Times | Esther Zuckerman

El drama médico pone a prueba a los espectadores con huesos que sobresalen, órganos visibles y chorros de sangre. He aquí cómo los artistas de maquillaje y efectos crearon siete sangrientas aflicciones.

Los productores de The Pitt insisten en que la serie no elige los casos médicos por su valor impresionante. Pero a menudo resultan chocantes.

En lo que va de temporada, el programa, que ocurre en una sala de urgencias de Pittsburgh, presenta habitualmente casos que desafían los reflejos nauseosos de los espectadores con huesos que sobresalen, órganos visibles y chorros de sangre. (La segunda temporada sigue llegando semanalmente a HBO Max).

En una entrevista en video, R. Scott Gemmill, el creador, explicó que los guionistas rara vez empiezan por la medicina, sino que buscan circunstancias que encajen con las historias que quieren contar sobre los médicos de The Pitt. (Una excepción: la monja que llegó a principios de esta temporada con gonorrea en el ojo). Entonces los médicos del equipo, como Joe Sachs, productor ejecutivo que sigue ejerciendo como médico de urgencias, sugieren dolencias extraídas de su experiencia profesional.

“Siempre enviamos estos correos electrónicos con advertencias visuales, porque son cosas reales”, dijo Gemmill. “Algunas personas no responden bien a eso, mientras que otros decimos: ‘Ay, eso es espeluznante, genial, vamos a hacerlo’”.

Una vez escritos los guiones, Myriam Arougheti, jefa de maquillaje, y su equipo trabajan con los departamentos de utilería y efectos especiales para conseguir la asquerosidad adecuada. He aquí cómo crearon siete sangrientas dolencias.

El pie con desprendimiento de tejido (Temporada 1, Episodio 1)

Una de las primeras preguntas que le hicieron a Sachs en la sala de guionistas fue: ¿Qué ocasionaría que una estudiante de medicina como Victoria Javadi (Shabana Azeez) se desmayara en el trabajo?

“Bueno, ya hemos visto cómo se abre el pecho”, dijo. “Y pensé en un caso que tuve con la pierna con desprendimiento de tejido, fractura con luxación, volver a colocar un pie desollado en su sitio”. En el programa, una mujer (Arun Storrs) es empujada a las vías del tren, y los espectadores ven los sangrientos efectos del arrancamiento de la piel de la extremidad.

Para cualquier pieza, Sachs envía a Arougheti fotos de referencia que comparte con una tienda de efectos especiales. En este caso, la casa de efectos tomó un molde de la pierna de la actriz y esculpió sobre él las venas y los músculos expuestos. Luego, Arougheti pintó la pierna de silicona para que coincidiera con el tono de piel de la actriz. Para el rodaje, el equipo construyó una camilla trucada y escondió dentro la pierna real de la actriz.

“Le atamos la pierna falsa a la cadera, y queda oculta con la ropa, y su pierna está en la camilla”, dijo Arougheti. “Y entonces podemos hacer lo que queramos con ella, porque no es suya”.

La pelota de béisbol en el ojo (Temporada 1, Episodio 10)

Arougheti rara vez se inmuta cuando ve imágenes de procedimientos médicos reales como referencia, pero incluso ella se sintió desconcertada por una parte en la que los médicos cortan el globo ocular de un paciente para aliviar la presión.

“Tuve que verlo una y otra vez”, dijo. “Ese sí que me puso los pelos de punta”.

En el programa, los médicos de Pitt deben hacer esto a un adolescente (Mac Jarman) al que golpearon en la cara con una pelota de béisbol. Arougheti decidió que la única forma de conseguir el primer plano que querían los productores era hacer una cabeza falsa entera.

“Hicimos todo lo que pudimos con el actor, y luego lo sacamos de allí y esta cabeza estaba en una vara”, dijo. Un titiritero se colocó debajo de la camilla para empujar el globo ocular hacia dentro y hacia fuera y hacer que pareciera que estaba abultado.

Los gusanos del brazo (Temporada 2, Episodio 2)

Un hombre sin hogar llamado Digby (Charles Baker) es un personaje recurrente en la segunda temporada. Llega a urgencias sucio y con una escayola en la muñeca. Cuando Samira Mohan (Supriya Ganesh) corta el yeso para retirarlo, hay gusanos arrastrándose por su brazo.

“La realidad es que con la gente sin vivienda, lo peor es que a veces llevan los calcetines tanto tiempo que les crece la piel a través de ellos, y ni siquiera puedes quitarles los calcetines”, dijo Gemmill. “Así que intentábamos captar un elemento de eso”. (No sabía cómo recrear ese fenómeno concreto, dijo, pero “quizá algún día desafíe a mi departamento de arte, a mi gente de prótesis, para que lo hagan”).

La piel enferma bajo la escayola requirió “un poco más de creatividad artística” que en la mayoría de los casos, dijo Arougheti. Luego vinieron los gusanos, para los que se utilizaron gusanos de cera vivos, una especie de larvas de polilla, supervisados por un representante de Humane World for Animals (la organización antes llamada Humane Society of the United States).

“Los gusanos de la cera no apestan”, dijo Rick Ladomade, el maestro de utilería. “Se mueven mucho, por eso salen tan bien en la tele”.

La herida de bala de la tráquea seccionada (Temporada 2, Episodio 7)

En el episodio de la semana pasada, Jack Abbot (Shawn Hatosy) llega con un agente del SWAT que recibió un disparo en el cuello durante un atraco. Como referencia, dijo Sachs, vieron un video de un centro de traumatología real de una tráquea seccionada, es decir, una tráquea que ha sido cortada transversalmente, poniendo en peligro el flujo de aire. Abbot intuba sobre el terreno, por lo que el paciente ya llega con un globo en el cuello. Al retirarlo, la sangre empieza a borbotear.

¿Cómo lo consigue? “Sinceramente, uso Mr. Bubble”, dijo Rob Nary, el coordinador de efectos especiales, refiriéndose a la famosa marca de baño de burbujas . “Tengo muchos secretos”.

Los médicos del programa trabajaron en un montaje de prótesis de órganos de la garganta que habían pegado en el cuello del actor. Un tubo oculto corría por detrás de la camilla y se conectaba a una manguera que controlaba la sangre.

La laceración de la lengua (Temporada 2, Episodio 8)

El episodio de esta semana incluía una de las secuencias favoritas de Arougheti de esta temporada. Una chica ebria (Briana Burnside) llega a urgencias después de haberse casi cercenado la lengua al morderla cuando posaba para una foto con su amiga igualmente borracha. Lo difícil es que la laceración está en la parte posterior de la lengua, una situación con la que Sachs se ha encontrado en una sala de urgencias real.

“No puedes acceder a ella para coserla, así que pones una sutura gigante en la punta de la lengua y tiras de ella hacia fuera como en los dibujos animados de Tex Avery”, dijo.

Arougheti dijo que el equipo pensó en construir una cabeza falsa, pero el personaje tenía que estar despierto. Así que hicieron un molde de la lengua de la actriz y construyeron tres versiones distintas del órgano lesionado, sujetas a un retenedor. Para cada paso del proceso de costura de la lengua, colocaron una lengua nueva en la boca de la actriz.

La quemadura de margarita (Temporada 2, Episodio 8)

Como la temporada actual sucede durante un turno del 4 de julio, los guionistas hicieron una lluvia de ideas sobre lo que podría salir mal durante la festividad.

Una de las dolencias más asquerosas e inesperadas que se les ocurrió fue la fitofotodermatitis. Conocida como quemadura de margarita, es una erupción causada por la exposición a la luz solar con determinadas sustancias químicas vegetales, en este caso jugo de limón.

“Ni siquiera sabía que pudiera ocurrir, y eso que soy bebedor de margaritas”, dijo Gemmill.

En lugar de poner prótesis al actor afectado (Ryan Brophy), el equipo de Arougheti aplicó minuciosamente ampollas falsas sobre su piel real. Conseguir el color y el tacto adecuados requirió muchas pruebas.

“La quemadura de margarita fue increíble, increíblemente divertida”, dijo Arougheti.

