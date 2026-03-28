Adultos mayores rompen mitos y disfrutan una vida sexual plena y activa

Por Catherine Pearson/ The New York Times Con la longevidad llega la oportunidad de prolongar la vida sexual, algo que algunos adultos mayores logran manteniéndose activos y abiertos de mente. Durante la mayor parte de sus ocho años de relación, Joan Price y su novio, Mac Marshall, han programado citas sexuales semanales. La pareja, que no vive junta, se turna para ser anfitriones y se esmera en los preparativos. Sacan algunos juguetes sexuales o lubricantes para probar. (¿De sabores? ¿O no?). Se duchan por turnos: Marshall sale primero y luego espera a que Price haga sonar una campana metálica para indicarle que está lista para él. Ella bromea que él es como el perro de Pavlov, que saliva al oírla. Ambos tienen 82 años y, según dijo, practican el sexo más “íntimo”, “dinámico” y “divertido” que Price haya tenido nunca. Del mismo modo que los expertos en longevidad se preocupan por la “esperanza de vida saludable”, o el número de años que una persona puede permanecer realmente sana, algunos médicos y terapeutas sexuales han estado estudiando la “esperanza de vida sexual”, o cuánto tiempo se puede tener una vida sexual próspera. Es una preocupación oportuna, dado que los baby boomers de más edad cumplirán 80 años en 2026. “Nuestra sexualidad es muy importante para nosotros”, dijo Price, quien es educadora sexual especializada en adultos mayores y autora de Naked at Our Age. “¿Decir que el sexo es solo para cuerpos jóvenes y musculosos? Es insultante. Es degradante”. Cómo evoluciona el sexo con el tiempo El mito de que la vida sexual se agota con la edad está muy extendido.

“La idea que tenemos de que los adultos mayores no tienen sexo es, en realidad, edadismo”, dijo Rosara Torrisi, trabajadora social clínica con licencia y fundadora del Instituto de Terapia Sexual de Long Island. “Mucha gente empieza a disfrutar mucho más de su sexualidad a medida que envejece”, añadió. “Existe la idea de que dicen: ‘Al demonio. No voy a esperar. Voy a decir lo que quiero’”. Una de las encuestas más grandes para medir la actividad sexual entre los adultos mayores de Estados Unidos reveló que más de la mitad de los adultos de 65 a 74 años declararon ser sexualmente activos, y más de una cuarta parte de los de 75 a 85 dijeron lo mismo. Sin embargo, el estudio descubrió que aproximadamente la mitad de quienes eran sexualmente activos tenían al menos un problema sexual “molesto”, como poco deseo, dificultad con la lubricación vaginal o con la función eréctil, e incapacidad para el orgasmo. Otras investigaciones han descubierto que las personas tienen menos relaciones sexuales a medida que envejecen, debido en parte al deterioro de la salud física o a la muerte de la pareja. La buena noticia, dicen los expertos, es que hoy en día hay más intervenciones disponibles que nunca. Los médicos pueden recomendar medicación o dispositivos de vacío para el pene, para ayudar a controlar la disfunción eréctil, u hormonas de venta con receta para ayudar a reducir el dolor o la resequedad vaginal durante las relaciones sexuales. Los cambios en el estilo de vida también pueden ayudar, como controlar el estrés, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. (Sí, puedes entrenarte para tener sexo). “Cuando veo a mis pacientes, les hablo de cómo la función sexual es un fenómeno de la relación entre cuerpo y mente”, dijo Stacy Lindau, catedrática de obstetricia y ginecología de la Universidad de Chicago y directora del Programa de Medicina Sexual Integrativa. Ella empieza con preguntas como ¿qué está pasando con tu salud física y tu estado de ánimo, y con la salud física y el estado de ánimo de tu pareja? ¿Qué medicamentos tomas que puedan afectar tu libido? ¿Y tu relación de pareja? Lindau, quien fue una autora de la encuesta sobre la actividad sexual, instó a las personas mayores a plantear cualquier preocupación sexual a sus proveedores de cuidado de la salud, “porque en casi todos los casos”, dijo, “no es demasiado tarde”. Marshall, profesor de antropología jubilado, lamentó que “tan a menudo la imagen pública del envejecimiento es que todos estamos decrépitos y nos limitamos a estar sentados mientras esperamos la muerte”, dijo. “Eso es lo más alejado de mi vida ahora mismo”. Ser flexible y comprensivo