La zona cero de los terremotos de Venezuela, militarizada y con fuertes restricciones

Caracas, Venezuela.-Los accesos al estado La Guaira, epicentro de la devastación del doble terremoto del miércoles en Venezuela, están fuertemente restringidos este sábado por policías y militares, tal y como lo ordenó el Gobierno.

La restricción llega después de que el viernes la ciudad colapsara entre un tumulto de vehículos particulares que se trasladaron a llevar ayuda humanitaria y el desesperado llamado de ayuda de los afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 para la remoción de escombros con maquinaria.

Cientos de policías intentan hoy organizar y dar prioridad a los vehículos que van con cargas y equipos de rescate, lo que ha ocasionado un embudo de tráfico en la autopista Caracas-La Guaira.

El acceso de la prensa está siendo controlado y los periodistas están siendo trasladados en un autobús con autorización del Ministerio de Comunicaciones a una ruta establecida por las autoridades.

La cartera de comunicaciones explicó que la decisión del traslado de prensa en buses busca proteger a los periodistas del riesgo de infecciones, tras casi 72 horas de los terremotos.

Este sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a la población no viajar hacia La Guaira de forma particular para no obstaculizar el traslado de heridos, así como el despliegue de maquinaria pesada para la recolección de escombros.