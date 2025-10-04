Zarpa sin problemas el buque escuela “Cuauhtémoc” tras accidente en el puente de Brooklyn

Nueva York, Estados Unidos.-El buque escuela mexicano Cuauhtémoc fue despedido este sábado por centenares de personas que a ritmo de banda celebraron la partida de la embarcación que estuvo en Nueva York por veinte semanas, tras chocar contra la base del puente de Brooklyn, accidente que dejó dos cadetes muertos y veinte heridos más.

El navío, que llegó a Nueva York el pasado 14 de mayo, zarpó sin problemas la tarde de este sábado, en medio de una algarabía de inmigrantes y diplomáticos mexicanos que festejó su regreso al mar.

La Secretaría de Marina de México dijo en un comunicado que con el viento a su favor el 'Caballero de los mares', como se le conoce al buque, regresa a su misión de llevar "un mensaje de paz y buena voluntad".

La despedida de la tripulación incluyó música banda, bailes tradicionales, y banderas mexicanas que ondeaban para despedir al barco que ondeaba la propia, como muestra de la capacidad de resiliencia de la tripulación tras la tragedia.

El 17 de mayo, el buque insignia de la Armada mexicana, sufrió el accidente durante la "maniobra de zarpe" con 277 tripulantes, lo que causó la muerte de los cadetes America Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado, veinte personas más heridas y que se rompieran tres mástiles, así como una gran movilización del personal de emergencias de la ciudad.

Entre las personas que estuvieron presentes entre la despedida había mexicanos que pedían que no se olvidara la tragedia. “Queremos Justicia. Esto no se puede quedar así”, se leía en una pancarta llevada por un hombre, que no quiso identificarse.

Tras el accidente, el buque fue llevado a los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York, y el pasado 20 de septiembre se trasladó al muelle 86, en el Hudson River de Manhattan, donde fue visitado antes de zarpar llevando consigo a 171 nuevos cadetes y tres oficiales, que llegaron en el transcurso de la semana a la ciudad para unirse a la tripulación del buque escuela para el próximo curso de adiestramiento.

Para zarpar el navío pasó las pruebas que verificaron el funcionamiento del sistema de navegación en modo normal y de emergencia, el estado de los equipos de comunicaciones, el desempeño del sistema de propulsor auxiliar y la resistencia de su sistema de propulsión a vela.

El Cuauhtémoc, que lleva el nombre del último emperador mexica, y que se hizo por primera vez al mar en 1982, ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido durante 43 años.