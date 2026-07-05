¿Vives en EE UU? Alertan por calor extremo, tormentas e inundaciones en varios estados

Washington, Estados Unidos.- Millones de residentes en Estados Unidos continúan este domingo bajo alertas de altas temperaturas y en riesgo por intensas lluvias y tormentas severas, después de que el mal tiempo desluciera la víspera los festejos por el Día de la Independencia y obligara a modificar o cancelar eventos.



"Hoy se esperan nuevamente temperaturas elevadas en las regiones del Atlántico Medio, el sureste y el valle bajo del Misisipi. Se han emitido avisos de calor", informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).



Según la agencia, las tormentas de este domingo "podrían dejar lluvias fuertes a torrenciales desde partes del Medio Oeste hasta las regiones del Atlántico Medio, lo que puede provocar inundaciones en algunas zonas", por lo que se recomienda extremar la vigilancia.



"Las tormentas severas suponen un riesgo de ráfagas de viento dañinas en la región del Atlántico Medio durante la jornada de hoy", agregó el NWS.



Una ola de calor extremo y humedad sofocante ha afectado al 70 % de Estados Unidos este fin de semana, complicando la celebración de eventos por los 250 años de la Independencia, este 4 de julio.

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Ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington, que acogieron gran parte de los mayores eventos del festivo, registraron temperaturas récord de 38 y 39 grados centígrados, con una sensación térmica aún mayor.



Ante el riesgo, las autoridades de Filadelfia y Washington cancelaron los tradicionales desfiles por la fecha, una de las más importantes en el calendario del país norteamericano y entre los puentes festivos más ajetreados.



El programa de celebraciones en gran parte del territorio tuvo que ser modificado.En la capital, alertas de tormenta severa y descargas eléctricas forzaron en la tarde del sábado a evacuar por unas dos horas la Gran Feria Estatal Estadounidense, la FIFA Fan Zone y el recinto donde cientos esperaban el discurso del presidente, Donald Trump, en la Explanada Nacional.



Tras la confusión de una audiencia que tuvo que buscar refugio en los edificios cercanos y luego volver a pasar por los filtros de seguridad para reingresar al área, Trump habló cerca de la medianoche, una hora después de lo previsto en un escenario colocado cerca del Monumento a George Washington.

