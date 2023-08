Viuda de Fernando Villavicencio apuntan al correísmo y a Piedad Córdoba por homicidio de su esposo

Sarauz agregó que Villavicencio no solo investigó a políticos ecuatorianos sino de la región: “Fernando no solo le declaró la guerra a políticos corruptos de este país (Ecuador). También tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer”.

La mujer dijo no entender por qué en los últimos la escolta policial que acompañaba a Villavicencio dejó que este no usara el chaleco y el auto blindado: “Tengo que ver el cuerpo de mi esposo, tengo que saber qué pasó, qué falló en la seguridad”, dijo Sarauz, que atendió a la entrevista desde el aeropuerto de Panamá, donde su vuelo realizó una escala antes de regresar a Quito.

Sarauz dijo que no le sorprende porque el crimen organizado ha infestado a Ecuador y reconoció no saber quiénes son los políticos que se habrían contactado con los sicarios.

Patricio Carrillo, ex ministro de gobierno y actual candidato a legislador por Construye 25, el partido que impulsaba a Villavicencio, escribió en su cuenta de X que la Policía también deberá ser transparente en las investigaciones y explicar por qué las motos de los sicarios no fueron detectadas por el primer anillo de seguridad de Villavicencio, por qué no hubo policías velados de inteligencia en el mitín y por qué la cápsula (vehículo) no estaba blindada.

El comandante de Policía, Fausto Salinas, informó que Fernando Villavicencio contaba con tres cercos de seguridad: uno interno conformado por el equipo de seguridad inmediata compuesto por cinco policías; un cerco intermedio de reacción integrado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y dos patrulleros que conformaban el cerco externo.