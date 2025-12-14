Momento del ataque terrorista a comunidad judía en Sídney

Sídney, Australia.- Momentos de terror y tensión se vivió en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, en Sídney, Australia, luego que dos hombres fuertemente armados atacaran a una comunidad judía que celebrara el primer día del hannukah.

Imágenes compartidas en las redes sociales muestran el momento que dos hombres, uno identificado como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, en el suroeste de la ciudad, ataque con armas de grueso calibre a la comunidad.

Según la información proporcionada por medios locales, el atacante disparó continuamente durante más de cinco minutos y disparó más de 75 tiros.