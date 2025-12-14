Momento del ataque terrorista a comunidad judía en Sídney

Sídney, Australia.- Momentos de terror y tensión se vivió en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, en Sídney, Australia, luego que dos hombres fuertemente armados atacaran a una comunidad judía que celebrara el primer día del hannukah.
Imágenes compartidas en las redes sociales muestran el momento que dos hombres, uno identificado como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, en el suroeste de la ciudad, ataque con armas de grueso calibre a la comunidad.
Según la información proporcionada por medios locales, el atacante disparó continuamente durante más de cinco minutos y disparó más de 75 tiros.
"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", dijo el jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns.
En otras imágenes compartidas en las redes sociales se muestra el momento en que un ciudadano atacó por detrás a uno de los tiradores, lo desarma y luego comenzó a dispararle en varias ocasiones.
Según circuló en las redes sociales, el hombre resultó herido y fue llevado a un centro hospitalario para ser intervenido quirúrgicamente.