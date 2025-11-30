Parlamento denuncia víctimas venezolanas en ataques de EE.UU. a lanchas

Caracas, Venezuela.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, denunció este domingo que hay venezolanos entre las víctimas de los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, bajo el argumento de que presuntamente transportaban drogas. "Hace unos minutos, nos hemos reunido aquí, en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, con familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones, a todas luces ilegítimas, ilegales, que ha venido perpetrando desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América", indicó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El parlamentario mostró una fotografía del encuentro sin revelar las identidades de los familiares que, dijo, han recibido amenazas "por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos". Además, anunció que este lunes habrá una sesión extraordinaria del Parlamento para votar la conformación de una comisión especial que investigue estos hechos "que -advirtió- condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe". Rodríguez señaló que en esta comisión se determinará cuántos venezolanos han sido asesinados en estos ataques ya que, agregó, hay también de otras nacionalidades, como colombianos, dominicanos y trinitenses. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Igualmente, informó que exhortarán a la Fiscalía General para que tome cartas sobre "los crímenes que se han cometido contra venezolanos y latinoamericanos en el mar Caribe". El presidente de la AN dijo que tendrá una reunión con la Gobernación del estado Sucre (noreste, cercano a Trinidad y Tobago) para establecer estrategias para ayudar a los familiares de estas personas atacadas que, insistió, han sido amenazadas.