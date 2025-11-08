Unos 200 migrantes retornan a Venezuela desde Estados Unidos, incluidos 13 niños

Caracas, Venezuela.- Un total de 200 migrantes retornaron este viernes a Venezuela en un vuelo desde Texas, Estados Unidos, entre ellos trece niños, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que entre los retornados -además de los niños- había 157 hombres y 29 mujeres, sin precisar sobre el pasajero restante.

Según la nota oficial, se trata del vuelo número 84 de venezolanos repatriados, la mayoría desde Estados Unidos, que aterriza en el país en lo que va de año.