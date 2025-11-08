Corte Suprema de EE UU permite a Trump suspender temporalmente pagos del SNAP

Washington, Estados Unidos.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este viernes al presidente Donald Trump suspender temporalmente una orden judicial que obligaba a su administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno.

La jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de revisar las apelaciones de emergencia del Supremo en Washington, emitió una "suspensión administrativa", que detiene, por ahora, el cumplimiento de la orden emitida por un tribunal inferior en Rhode Island, la cual exigía transferir 4.000 millones de dólares antes de que terminara el día para garantizar los pagos completos del mes de noviembre.

La decisión, temporal, otorga tiempo adicional al tribunal de apelaciones para estudiar el caso, que enfrenta al Gobierno federal con grupos defensores del acceso a la alimentación.