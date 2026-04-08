La UE, España y otros siete países celebran el alto el fuego en Irán e instan a negociar

Roma, Italia.- La Unión Europea y ocho países aliados, entre estos España, han acogido este miércoles "con satisfacción" el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y han instado "firmemente" a una negociación diplomática que zanje "rápidamente" la guerra.
"Acogemos con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios implicados por facilitar este importante acuerdo", se lee en la declaración conjunta.
El documento está respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen; el del Consejo Europeo, Antonio Costa; por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Asimismo, por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el canciller alemán Friedrich Merz; y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Marc Carney; Dinamarca, Mette Frederiksen y Países Bajos, Rob Jetten.