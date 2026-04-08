La UE, España y otros siete países celebran el alto el fuego en Irán e instan a negociar

Roma, Italia.- La Unión Europea y ocho países aliados, entre estos España, han acogido este miércoles "con satisfacción" el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y han instado "firmemente" a una negociación diplomática que zanje "rápidamente" la guerra.

"Acogemos con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios implicados por facilitar este importante acuerdo", se lee en la declaración conjunta.

El documento está respaldado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen; el del Consejo Europeo, Antonio Costa; por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.