Un viaje gastronómico por los mejores restaurantes dentro de casinos

Los casinos siguen siendo sinónimo de luces, mesas repletas de fichas, ruletas girando y esa mezcla de adrenalina y glamour que tanto atrae a jugadores y curiosos. Sin embargo, quienes los visitan con frecuencia saben que hoy son mucho más que templos del azar. Se han convertido en lugares donde se vive, se brinda, se celebra y se come espectacularmente bien. En la última década, los grandes complejos han entendido que la experiencia del visitante no termina cuando la suerte del juego cambia. Por eso han sumado conciertos, monólogos, espectáculos en vivo y, sobre todo, algo que cada vez engancha a más viajeros, como son los restaurantes de altísima calidad capaces de competir con los mejores del mundo. Incluso en espacios vinculados al entretenimiento digital, y con el auge del casino online, la cocina ha empezado a ocupar un lugar central para quienes buscan algo más que apostar unas fichas. Y la verdad es que, aunque no juegues ni un centavo, solo sentarte a la mesa de uno de estos lugares puede ser el premio de la noche.

Las Vegas, donde todo empezó

El viaje gastronómico tiene una parada obligada: el Caesars Palace, en pleno Strip. Allí brilla con luz propia el Restaurant Guy Savoy. El chef francés, mundialmente reconocido, trasladó su visión culinaria a un salón donde el lujo se saborea plato a plato. Su propuesta elegante y precisa, respaldada por premios como Forbes Five-Star Award y menciones de Wine Spectator, ha convertido su comedor en un sitio venerado por quienes viajan a Las Vegas, tanto por el juego como por la mesa. A un paseo corto se presenta Picasso, dentro del Bellagio, decorado con obras auténticas del artista malagueño. El restaurante luce dos estrellas Michelin, una carta francesa moderna y la filosofía de cocinar con lo mejor de cada temporada. Es uno de esos lugares donde el menú cambia y, aun así, cada plato se siente como pequeño tesoro pensado para quedarse en la memoria.

Macao y Montecarlo también apuestan fuerte por la gastronomía

Si Las Vegas es la cuna, Macao es su hermana mayor en ambición. Allí, en lo alto del Grand Lisboa Hotel & Casino, se encuentra Robuchon au Dôme, uno de los templos culinarios más importantes del mundo. Con tres estrellas Michelin, su cocina mantiene vivo el legado de Joël Robuchon con delicadezas como Le Caviar de Sologne o la ya famosa pommes purée, una textura tan cremosa que casi se derrite antes de tocar el paladar. Comer allí es una experiencia que muchos describen como algo entre lo terrenal y lo emocional. Europa tampoco se queda atrás. En Mónaco, en el mismísimo Casino de Monte Carlo abre sus puertas el fabuloso Le Louis XV – Alain Ducasse. También con tres estrellas Michelin, el restaurante combina productos mediterráneos, técnicas clásicas y una bodega capaz de intimidar hasta al amante del vino más experimentado.

Una apuesta que se saborea todo el año