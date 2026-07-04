Un total de 34 españoles muertos tras terremotos en Venezuela; 140 siguen desaparecidos

Madrid, España.- Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 34, frente a los 32 que se habían contabilizado hasta el viernes, mientras que 140 personas continúan desaparecidas, informaron este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Según el ministerio, 11 personas españolas están localizadas bajo los escombros tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que causaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, de acuerdo con el último balance del Gobierno venezolano.