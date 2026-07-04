  1. Inicio
  2. · Mundo

Un total de 34 españoles muertos tras terremotos en Venezuela; 140 siguen desaparecidos

Además de los fallecidos, heridos y desaparecidos, unas 15,050 personas se quedaron sin vivienda y 86,117 familias han sido atendida

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 14:19
Un total de 34 españoles muertos tras terremotos en Venezuela; 140 siguen desaparecidos

Un total de 885 edificios se vieron afectados y 189 de ellos colapsaron totalmente. Un total de 885 edificios se vieron afectados y 189 de ellos colapsaron totalmente.

Alejandra Rivera Ortiz

Madrid, España.- Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 34, frente a los 32 que se habían contabilizado hasta el viernes, mientras que 140 personas continúan desaparecidas, informaron este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Según el ministerio, 11 personas españolas están localizadas bajo los escombros tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que causaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, de acuerdo con el último balance del Gobierno venezolano.

Suben a 2,954 los fallecidos y a 16,592 los heridos por los terremotos en Venezuela

Las fuentes insisten en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Además de los fallecidos, heridos y desaparecidos, unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y 86.117 familias han sido atendidas.

Un total de 885 edificios se vieron afectados y 189 de ellos colapsaron totalmente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias