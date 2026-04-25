Un tirador es detenido tras disparos en cena de corresponsales en Washington

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió en redes sociales este sábado, poco después de ser evacuado de una cena de gala que se celebraba en Washington por unos aparentes disparos, que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", escribió Trump en su red Truth Social, apenas minutos después de ser escoltado fuera de un salón de baile del hotel Hilton de Washington donde asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su Gobierno a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", añadió Trump en su mensaje.