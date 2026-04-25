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Un tirador es detenido tras disparos en cena de corresponsales en Washington

Las aparentes detonaciones se escucharon fuera de la sala de baile durante la cena, donde estaban el presidente y la primera dama, luego fueron evacuados

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 20:21
Un tirador es detenido tras disparos en cena de corresponsales en Washington

Imágenes mostraron a agentes del Servicio Secreto evacuando la sala de baile al declararla escena del crimen tras el incidente ocurrido minutos antes.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió en redes sociales este sábado, poco después de ser evacuado de una cena de gala que se celebraba en Washington por unos aparentes disparos, que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", escribió Trump en su red Truth Social, apenas minutos después de ser escoltado fuera de un salón de baile del hotel Hilton de Washington donde asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su Gobierno a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", añadió Trump en su mensaje.

Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales tras aparentes disparos

El Servicio Secreto que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena y para asegurar la sala, emitió un comunicado en el que se indicó que todos los evacuados están bien, que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel y que hay un "individuo detenido".

Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

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Redacción web
Agencia EFE

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