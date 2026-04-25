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Policía de Texas podrá detener a personas que sospeche están en EE UU de forma irregular

Un fallo de apelaciones dio luz verde a la controvertida ley SB4, que faculta a la policía estatal a detener a personas sospechosas de estar en EE UU sin documentos y ordenar su expulsión a México

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 16:12
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La policía estatal de Texas podrá detener y expulsar del país a las personas que sospeche están en Estados Unidos de manera irregular, según un fallo emitido hoy por un Tribunal de Apelaciones.

 Foto: Cortesía
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La corte permitió este viernes la entrada en vigor de una ley, conocida como SB4, que había sido aprobada por la legislatura estatal en 2023 y que estaba en pausa después de que varias organizaciones en defensa de los derechos humanos presentaron demandas para frenarla.

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En el fallo, el tribunal dictaminó que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.

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La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde México.

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Esta ley da el poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a las personas que sospechen hayan incurrido en este delito y permite que los jueces del estado ordenen la expulsión de migrantes a territorio mexicano.

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Las organizaciones que demandaron la norma, entre ellas las ONG American Gateways y Las American Immigrant Advocay Center, alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un terreno que es exclusivamente del gobierno federal.

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Decidir quién puede entrar o no a EE.UU., interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.

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Las organizaciones también han argumentado que, cuando entre en vigor, esta ley puede llevar a que las autoridades locales actuén de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.

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Texas aprobó la ley SB4 durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), en medio de un aumento récord en la cantidad de personas que cruzaban la frontera sur de manera irregular y un enfrentamiento entre Texas y la Administración demócrata.

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Ahora, bajo la Administración de Donald Trump, los cruces en la frontera irregulares han disminuido a su punto más bajo en años y el Gobierno emprende en cambio una campaña de arresto masivo de inmigrantes al interior del país.

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