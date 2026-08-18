Un terremoto de magnitud 5.6 sacude la provincia occidental china de Qinghai

Pekín.- Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este miércoles la prefectura de Haixi, en la provincia occidental china de Qinghai, sin que por el momento se haya informado de víctimas.

El seísmo se produjo a las 05:36 hora local (21:36 GMT del martes) en un área bajo administración de la prefectura de Haixi, con epicentro a diez kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

El epicentro se situó en las coordenadas 37,81 grados de latitud norte y 95,63 grados de longitud este, de acuerdo con el organismo.

El temblor se sintió con fuerza en la zona de Dachaidan, según la agencia oficial Xinhua.