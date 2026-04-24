Un muerto y cinco heridos deja nuevo tiroteo en Luisiana

Luisiana, Estados Unidos.-Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este jueves en un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, según el último balance policial, que redujo el número de víctimas de la segunda balacera masiva que vive este estado en menos de una semana.

"Tenemos cinco víctimas en un hospital local, una de las cuales ha fallecido, otra está siendo operada y el resto tiene heridas menores", dijo a los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, que agregó que otro herido "muy leve" está siendo tratado en otro hospital.

El tiroteo comenzó a las 13:22 horas del centro de Estados Unidos (18:22 GMT), cuando dos grupos de personas discutieron y gritaron en el área de alimentos, expuso el policía.

"Tenemos a cinco sospechosos en custodia. La investigación sigue en curso y todavía buscamos a más gente que pudiera estar involucrada", agregó Morse.