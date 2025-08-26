Un hombre muere tras ser atacado con ácido por su esposa en Florida

Florida, Estados Unidos.-Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, informaron del fallecimiento de un hombre que había sufrido quemaduras químicas graves tras ser atacado con ácido por su esposa mientras dormía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la residencia en la que vivía la pareja en la ciudad de Nueva Port Richey, ubicada en el oeste de Florida, informó la Policía al medio local Tampa Bay Times.

Según los agentes, acudieron al lugar tras una llamada realizada por la presunta agresora, identificada como Chuaying He, de 50 años.

Allí, los policías hallaron a Robert Heyden, de 65 años, en estado crítico y cubierto de sustancias corrosivas, por lo que lo trasladaron vía aérea al Hospital General de Tampa, donde murió este lunes.

Según la investigación, admitió haber utilizado ácido sulfúrico con la intención de matarlo y llegó incluso a bloquear la puerta del dormitorio mediante una barra de madera y alambre para impedir el acceso.