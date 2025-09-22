Un estudiante muerto y otro herido deja apuñalamiento en la UNAM

Ciudad de México, México.- Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) murió este lunes tras ser apuñalado por otro alumno, que también dejó herido a un trabajador del centro educativo que fue trasladado para su atención médica luego de intentar detener el asesinato.

Los hechos ocurridos se desarrollaron en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el plantel sur de la Ciudad de México ubicado en la alcaldía de Coyoacán, informó la UNAM.

Medios locales afirman que el presunto autor del apuñalamiento, que fue puesto a disposición de las autoridades, iba encapuchado y se tiró desde lo alto de un edificio, lo que le provocó fracturas.

“Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma”, expuso la UNAM a través de un comunicado.

La universidad condenó y lamentó lo ocurrido, además suspendió las clases de manera inmediata “para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes”, recogió el documento.