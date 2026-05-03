Ucrania ataca buque ruso con misiles en Primorsk

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que fuerzas especiales han atacado con éxito una corbeta de la clase "Karakurt" equipada con lanzamisiles guiados en el puerto ruso de Primorsk, cerca de San Petersburgo, una operación que activó de madrugada alarmas en dos países bálticos y pudo provocar una posible violación del espacio aéreo finlandés. "Otro portador ruso de misiles Kalibr fuera de combate", celebró el jefe de Estado ucraniano en un mensaje en sus redes sociales. Indicó que fue informado "sobre el exitoso ataque contra objetivos en el puerto de Primorsk".

Según Zelenski, el barco fue alcanzado junto con un barco patrullero y otro petrolero de la flota rusa en la sombra. De acuerdo con el mandatario, también se ha causado un "daño significativo" a la terminal petrolera del puerto. "Cada uno de estos resultados limita aún más el potencial bélico de Rusia", señaló el presidente ucraniano, quien añadió que "Rusia puede poner fin a esta guerra en cualquier momento" porque "prolongarla solo ampliará la escala de nuestras operaciones defensivas" contra objetivos dentro de territorio ruso. Horas antes del anuncio de Zelenski, los medios estatales de Estonia y Letonia informaron de que ciudadanos de varias localidades de sus respectivos países habían recibido en sus teléfonos móviles alertas sobre una posible amenaza al espacio aéreo nacional. El coronel Uku Arold, jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas de Defensa de Estonia, declaró a la emisora de radio pública ERR que durante un gran ataque aéreo efectuado por Ucrania en el noroeste de Rusia algunos drones se desplazaron a lo largo de la frontera oriental de Estonia.