Washington, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este miércoles en China con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, antes del inicio formal de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sheinbaum y Carney se reunieron por separado con Trump en el hotel en el que el estadounidense pernoctará durante sus dos días en Shenzhen.

La presidenta mexicana publicó una foto del encuentro con Trump, al que asistió con el canciller, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

"Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común", dijo la mandataria.

En el lado estadounidense estaban presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, el nuevo jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, y el Representante de Comercio, Jamieson Greer, que está encargado de renegociar la extensión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Por su parte, el primer ministro canadiense mantuvo un encuentro de unos 20 minutos con Trump, en medio de las tensiones creadas entre los dos países por los aranceles estadounidenses y las represalias comerciales de Ottawa así como las declaraciones del presidente estadounidense sobre la anexión de Canadá.

Por Estados Unidos, en el encuentro también participaron Rubio, Miller y Greer además del Secretario de Comercio, Howard Lutnick. Por el lado canadiense estuvieron presentes la ministra de Exteriores, Anita Anand, y el jefe de Gabinete de Carney, Marc-André Blanchard.

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro de Canadá explicó que Trump y Carney trataron "el trabajo en marcha para alcanzar un acuerdo comercial que sea mutuamente beneficioso" y que además "respete las lenguas, cultura y soberanía de Canadá".

Trump, Sheinbaum y Carney coincidieron posteriormente en la foto de familia de los líderes de APEC y, a continuación, en la cena ofrecida a los mandatarios por el presidente chino y anfitrión, Xi Jinping.

El mandatario estadounidense cerrará mañana su segunda visita a China este año con una reunión bilateral con Xi y otra en formato trilateral con la participación adicional del presidente ruso, Vladímir Putin, que hoy ya saludó a Trump brevemente.