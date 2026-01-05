Trump a Petro: "Puede haber una misión de Estados Unidos también en Colombia"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de "fabricar cocaína", con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y añadió que está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse "otra misión de EE.UU." similar en Colombia, el republicano contestó: "a mí me suena bien eso".