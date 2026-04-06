Trump dice que la OTAN debería "avergonzarse" e insinúa que podría abandonarla

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que la OTAN "debería avergonzarse de sí misma" y volvió a insinuar la idea de que Estados Unidos (EE.UU.) podría abandonar la Alianza Atlántica.

"Vais a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", aseguró el mandatario al ser preguntado en un acto celebrado en la Casa Blanca sobre si aún está pensando en retirar a su país de la organización.

Trump, que a lo largo de sus dos mandatos ha criticado duramente a la OTAN, ha insinuado varias veces en las últimas semanas que Washington se desentenderá de la mayor Alianza militar del globo por la falta de apoyo de los socios europeos -varios de los cuales han cerrado espacio aéreo y bases a operativos militares para atacar Irán- en la operación Furia Épica, iniciada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.