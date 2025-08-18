  1. Inicio
Tres muertos deja tiroteo en club nocturno de Nueva York vinculado a pandillas

Los fallecidos son tres hombres, de 19, 27 y 35 años; el más joven fue hallado en el local sin vida y los otros dos fallecieron por la gravedad de sus heridas

  • 18 de agosto de 2025 a las 09:31
En el lugar murió una de las tres víctimas.

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos.- Un tiroteo en un club nocturno de Nueva York ocurrido en la madrugada de este domingo dejó tres muertos y nueve heridos, según divulgaron hoy las autoridades, que buscan a varios sospechosos y vinculan el suceso a la violencia de pandillas.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo en una rueda de prensa que ha movilizado a un equipo de policías, líderes religiosos y expertos para "responder al incidente y trabajar con amigos, familias y víctimas y frenar cualquier potencial acción de represalia".

La jefa de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dijo que varios sospechosos, "hasta cuatro" abrieron fuego en torno a las 3:30 de madrugada dentro del club de cachimbas Taste of the City, ubicado en el barrio de Crown Heights (Brooklyn), tras una aparente disputa.

Los fallecidos son tres hombres, de 19, 27 y 35 años; el más joven fue hallado en el local sin vida y los otros dos fallecieron por la gravedad de sus heridas en el hospital. Aparte de ellos, resultaron heridas otras nueve personas, indicaron las autoridades.

Autobús cae al río dejando un muerto y 44 desaparecidos en Benín

Tisch indico que se han recuperado 42 casquillos de bala de "varias armas" tras el tiroteo, y afirmó que todo apunta a que se trata de violencia pandillera, a la que atribuye la mayoría de los tiroteos en la ciudad, un 60 %.

En ese mismo club se produjo un tiroteo sin víctimas mortales el pasado noviembre.

El alcalde destacó que se trata del segundo tiroteo masivo en pocas semanas y se comprometió a destinar más esfuerzos a la prevención después de que a finales de julio un tirador abriera fuego en un edificio de oficinas de Manhattan, donde mató a cuatro personas.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

