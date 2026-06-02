Al menos tres muertos y 9 heridos en intento de fuga de casi 200 reos en cárcel de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá.- Las autoridades panameñas informaron este martes del saldo de al menos tres reos muertos y seis heridos, y de tres agentes policiales también con heridas tras un intento de fuga el lunes de 195 reclusos de la cárcel La Joyita -situada en las afueras de la capital-, de los cuales 69 aún se mantienen prófugos.

La ministra panameña de Gobierno, Dinoska Montalvo, el director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, y responsables del Sistema Penitenciario, confirmaron en una rueda de prensa los nuevos datos.

La titular de Gobierno confirmó que la cantidad de los fugados fue de 195, de los cuales, según detalló, un total de 126 ya fueron recapturados, mientras el jefe de la Policía dijo que todavía enfrentan el "reto" de dar con el paradero de 69 huidos que, aseguró, ya tienen identificados.

Fernández lamentó la muerte de los tres reos que, explicó, se produjo dentro del penal de La Joyita, así como el hecho de los policías heridos, uno de los cuales estuvo secuestrado durante la revuelta registrada en esa cárcel, según reveló.

Las autoridades indicaron que se investiga la causa por la que esta situación escaló a un nivel crítico y también la responsabilidad del personal que estaba a cargo de la seguridad del penal cuando se generaron los incidentes que derivaron en la fuga de los casi 200 presos.

La revuelta y la consiguiente fuga se produjo luego de que las autoridades penitenciarias, tras una situación de "alerta", hicieran el traslado de un grupo de reos de "alto perfil" (peligrosidad) desde La Joyita hacia un penal en la provincia de Chiriquí, cerca a la frontera con Costa Rica, pero en la comparecencia no se precisó si esto originó el incidente.

La Joyita es uno de los más de 10 centros penitenciarios que existen en Panamá y que es de nivel de seguridad máxima y mediana, según los datos públicos del Sistema Penitenciario.

Las cárceles de Panamá han estado signadas por el hacinamiento. Según datos de 2025 citados por la prensa local, en la Joyita habría 4.702 reclusos cuando su capacidad es de 2.837.

La ministra de Gobierno dijo hoy que las cárceles del país tienen una población de más de 24.000 reclusos "con una sobresaturación de 35 %".