Tres ataques de tiburón en 24 horas en Sídney; hay un niño en estado crítico

Australia.- En poco más de 24 horas se han producido tres ataques de tiburón en playas de Sídney, ninguno mortal y dos de ellos a niños, de acuerdo con la información revelada por las autoridades de un país que el año pasado contabilizó al menos una decena de incidentes de este tipo. Los tres ataques, a un hombre y dos niños de 11 y 12 años, tuvieron lugar en playas de Sídney, una de las ciudades más conocidas de Australia, después de que intensas lluvias el fin de semana hayan podido favorecer la presencia de escualos en la zona por la mezcla de agua dulce y salada, apuntaron expertos. Según una base nacional de incidentes, entre 1791 y 2025 se registraron más de 1.280 ataques de tiburón en Australia, aproximadamente 260 de ellos mortales.

El primero de las últimas poco más de 24 horas se produjo la tarde del domingo en la playa Shark Beach (Playa Tiburón), en el este de Sídney: un tiburón -toro, según las autoridades- atacó a un niño de 12 años que permanece hospitalizado en estado crítico. El suceso ocurrió cuando el menor se encontraba con un grupo de amigos saltando desde una cornisa rocosa de unos seis metros de altura a aguas poco profundas y turbias. La rápida reacción de los amigos, que se lanzaron al agua para auxiliarlo antes de la llegada de los equipos de rescate, fue clave para salvarle la vida, según la Policía, que lo sacó del agua y le realizó torniquetes en ambas piernas. El menor fue trasladado al Hospital Infantil de Sídney, donde permanece bajo cuidados intensivos con heridas graves en las extremidades inferiores. El tiburón toro, que puede medir más de tres metros, protagoniza muchos de los encuentros entre escualos y humanos en la popular costa este de Australia y es conocido por su tamaño, fuerza y capacidad de habitar tanto aguas saladas como dulces, lo cual les permite internarse en estuarios y zonas costeras con gran movimiento de bañistas y pescadores.

Otro niño sale ileso

Asimismo, un niño de 11 años salió ileso después de que un tiburón mordiera este lunes su tabla de surf en la playa de Dee Why (norte de Sídney), en el segundo incidente relacionado con estos animales desde el domingo. El suceso ocurrió poco antes del mediodía, cuando el niño practicaba surf y el animal arrancó un fragmento de la tabla sin causarle heridas. Salvamento Marítimo del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, apuntó que el menor salió del agua por sus propios medios y no fue necesaria la intervención de los servicios de ambulancia. Como medida preventiva, se desplegaron drones, motos acuáticas y patrullas marítimas para localizar al tiburón, y se ordenó el cierre de la playa al público durante al menos durante 24 horas.

Un episodio "grave"