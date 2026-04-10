Transmisión en directo desde la nave Orión: Así avanza regreso de Artemis II a la Tierra

Miami, Florida.- Las siguientes horas son cruciales para el retorno exitoso de la misión Artemis II por la órbita de la Luna. En solo minutos, loss astronautas de la misión Artemis II iniciarán el rápido descenso a la atmósfera terrestres. Durante ese tiempo podremos ver cómo avanza el viaje de reingreso, pero habrá un lapso de seis minutos en los que perderán las comunicaciones con el centro de control de la NASA.

Siga aquí la transmisión en directo desde la nave Orión:

Durante seis minutos posteriores a su entrada en la atmósfera terrestre, que concluirá con el amerizaje en aguas del océano Pacífico, frente a San Diego (California), no se sabrá nada de ellos. "Segundos después de la entrada, comenzaremos un periodo de interrupción de las comunicaciones de seis minutos, debido a la ionización que generará una capa de plasma alrededor de la nave espacial, lo cual impedirá que recibamos comunicaciones y datos", informó este viernes el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.