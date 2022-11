Tormenta Nicole se dirige a Florida con posibilidad de convertirse en huracán

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La tormenta Nicole, que potencialmente se convertirá en huracán categoría 1, amenaza a Florida que todavía no se recupera del golpe de Ian, que dejó al menos 120 muertes. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) con sede en Miami, pronostica por la trayectoria de Nicole, que se aproximará al noroeste de Bahamas, donde se convertiría en huracán antes de tocar tierra en la costa este de Florida en las últimas hora de este jueves 9 de noviembre. Los meteorólogos dicen que podría ingresar por el norte de West Palm Beach. La madrugada de este miércoles 8 de noviembre, la costa este de Florida ya estaba experimentando las condiciones de la tormenta tropical. Durante el día del jueves se esperan hasta 20.3 centímetros de lluvia y marejadas ciclónicas que podrían elevarse hasta 1.5 metros de largo de la costa, además de fuertes viento. DE INTERÉS: Se forma tormenta tropical Nicole en el Atlántico y podría convertirse en huracán

Evacuaciones

En algunos condados de Florida se ha pedido a los residentes que evacuen. Las escuelas públicas de Miami-Dade Y Palm Beach cerraron el miércoles y el Aeropuesto Internacional de Orlando suspendió sus operaciones. La Universidad de Florida Central, ubicada en Orlando y la Universidad Atlántica de Florida, en Boca Ratón están cerradas este jueves, adicionalmente el viernes hay una suspensión por el día de los Veteranos.

Zonas el alerta

Según el NCH, la alerta de huracán se mantiene en las islas Ábaco, islas Berry, Bimini y Gran Bahama, en el noroeste de las Bahamas. La alerta de huracán también está desde Boca Ratón hasta la frontera entre Flager/Volusia.

¿Cómo saber las zonas sujetas a evacuación?

Los residentes pueden consultar las zonas sujetas a evacuación en intenet. En caso de necesitar refugio, las autoridades de Florida recomiendan llevar ropa de cama, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

¿Cómo seguir la ruta de Nicole?

Nicole sería el primer huracán en tocar tierra en Estados Unidos en noviembre en casi 40 años. De acuerdo al NHC, el fenómeno se encuentra a unas 795 km al este del noroeste de las Bahamas y presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h).