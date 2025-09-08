  1. Inicio
Tiroteo en un cruce de Jerusalén deja varios muertos

Los atacantes abrieron fuego contra civiles, generando escenas de pánico, heridos tendidos en la vía y daños materiales en la zona donde ocurrió el atentado

  • 08 de septiembre de 2025 a las 07:59
El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) reportó escenas de pánico, heridos tendidos en la vía y daños materiales tras el atentado en Israel.

 Foto: EFE.

Jerusalén, Israel.-Cinco personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en el ataque a tiros este lunes por parte de dos personas, que fueron "neutralizadas" en el lugar, ocurrido en el norte de Jerusalén, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El último reporte del MDA indica que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

Israel confirma asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego, reportó el MDA.

La policía informó por su parte de que los dos "terroristas" causantes de los disparos fueron "neutralizados" allí mismo.

"Los heridos yacían en la calle y la acera cerca de una parada de autobús, algunos inconscientes", indicó un paramédico del MDA en un comunicado, y otro afirmó que "había destrucción generalizada, cristales rotos en el suelo y una gran conmoción".

Según informaron varios medios israelíes, los atacantes supuestamente subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que estaba llevando a cabo una evaluación de la situación con los responsables de las fuerzas de seguridad.

Cancillería de Honduras aconseja no viajar al Medio Oriente ante conflicto entre Israel e Irán

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

