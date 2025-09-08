Tiroteo en un cruce de Jerusalén deja varios muertos

Jerusalén, Israel.-Cinco personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en el ataque a tiros este lunes por parte de dos personas, que fueron "neutralizadas" en el lugar, ocurrido en el norte de Jerusalén, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El último reporte del MDA indica que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.